快訊

涉校園性平案洩密爭議 教育部證實：葉丙成已請假接受調查

賈靜雯忍不住淚崩！3家人全罹癌驚人健檢報告出爐尪暈倒

若朱立倫誠心「免等到9月交棒」 趙少康1原因喊話：盧秀燕應提前上陣

南紡股東會／董事長次女首度進入董事會 家族傳承穩健推進

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

南紡（1440）26日召開股東會，會中通過每股配發現金股利0.3元，同時進行董事改選，董事會席次由原先的16席董事與4席獨立董事，縮編為10席董事與5席獨立董事。值得留意的是，南紡董事長侯博明的二女兒侯郁瑢首度進入董事會，為家族企業傳承跨出重要一步。

侯博明為侯雨利家族第三代接班人，目前董事會中已有第四代家族成員，分別是哥哥侯博義的兩名兒子—侯智升、侯智元，皆在此次改選續任董事。而侯博明的子女則是首次進入董事會，為家族傳承再添新頁。

據悉，侯博明育有兩女、兩子，這次進入董事會的是二女兒侯郁瑢，她畢業於英國倫敦大學貝葉斯商學院碩士，現為新永興投資公司監察人。侯郁瑢並非首次亮相，去年底舉辦的南紡購物中心十周年慶活動中，她已替父親上台進行聖誕點燈公益活動，傳承意味濃厚。雖然侯博明四名子女目前尚未在集團任職，但外界解讀，家族後輩逐步進入董事會，意味著南紡未來布局與家族傳承的穩健推進。

展望2025年，南紡表示，國際及區域市場均面臨多重挑戰。一方面，中國大陸市場持續出現競價傾銷現象，對市場價格產生衝擊；另一方面，隨著川普關稅政策的實施，國際貿易環境變得更為複雜，南紡位處上、中游產業鍊，將面臨價格競爭與市場供過於求等多重挑戰。

對此，南紡也積極應戰，紡紗廠方面，將持續增加環保等相關產品的生產占比，並保持機動彈性，以利基型產品為主要銷售目標，朝提升產品銷售單價與獲利率持續發展。設備上也持續汰舊換新，以提高生產效率。

聚酯原絲方面，南紡去年納入新設的四條粒紡線後，化纖粒紡線的數目已超越直紡線，這對特規產品的開發、生產是一大助力，伴隨去年年底部分線別改造完成，可望用損耗更小、規模更適切的方式，開發、生產、推廣利潤率較高的特規產品。

南紡

延伸閱讀

餐飲小金雞進軍台南 漢來上海湯包第七店進駐誠品生活

星級評論／閃兵風暴惹民怨！電視台斷尾求生 這群人將賠掉演藝生命

台股跌逾200點 台積電早盤翻黑、金融壽險股回測

台南「精忠公園」親子新熱點！南台灣首座軍事風遊戲場 充滿冒險樂趣

相關新聞

星宇航空台北總部喬遷！進駐信義新地標 坐擁101與國父紀念館雙景

星宇航空（2646）總部26日正式進駐信義新地標—巨蛋國際中心，辦公室坐擁台北101與國父紀念館雙景觀，鄰近捷運與購物中...

國產品牌唯一！奇美家電連續17年獲《讀者文摘》信譽品牌液晶顯示器金獎

台灣家電品牌CHIMEI奇美家電再創榮耀，在第27屆《讀者文摘》信譽品牌調查中，以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大主力產...

關稅壓力升溫 77%民眾購屋轉觀望、46%盼放寬限貸令

據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）最新「2025年房地產走勢及政策調整」網路民調顯示，近八成民...

機師出身不冒險 高星潢90分哲學飛出華航創新曲線

從空服員到機師、升任董事長，華航董事長高星潢的跨域歷練，是台灣航空界第一人。他曾在暴雨中驚險駕機落地，也曾在疫情時為機師打造諮商…

機隊汰舊換新 高星潢：華航擴編進駐波音拚加速交機

美國祭出對等關稅，在總統川普與各國談判之際，華航董事長高星潢澄清，「採購波音真的沒有壓力」，是華航提出需求與專業顧問建議；面對飛機供應鏈…

華航業績高飛 高星潢：機隊靈活布局、逐市場而居

華航疫情後轉骨，2024年刷新營收、獲利紀錄，創開航65年來最佳財報表現；華航並啟動與空巴、波音史上最大的購機計畫，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。