南紡股東會／董事長次女首度進入董事會 家族傳承穩健推進

南紡（1440）26日召開股東會，會中通過每股配發現金股利0.3元，同時進行董事改選，董事會席次由原先的16席董事與4席獨立董事，縮編為10席董事與5席獨立董事。值得留意的是，南紡董事長侯博明的二女兒侯郁瑢首度進入董事會，為家族企業傳承跨出重要一步。

侯博明為侯雨利家族第三代接班人，目前董事會中已有第四代家族成員，分別是哥哥侯博義的兩名兒子—侯智升、侯智元，皆在此次改選續任董事。而侯博明的子女則是首次進入董事會，為家族傳承再添新頁。

據悉，侯博明育有兩女、兩子，這次進入董事會的是二女兒侯郁瑢，她畢業於英國倫敦大學貝葉斯商學院碩士，現為新永興投資公司監察人。侯郁瑢並非首次亮相，去年底舉辦的南紡購物中心十周年慶活動中，她已替父親上台進行聖誕點燈公益活動，傳承意味濃厚。雖然侯博明四名子女目前尚未在集團任職，但外界解讀，家族後輩逐步進入董事會，意味著南紡未來布局與家族傳承的穩健推進。

展望2025年，南紡表示，國際及區域市場均面臨多重挑戰。一方面，中國大陸市場持續出現競價傾銷現象，對市場價格產生衝擊；另一方面，隨著川普關稅政策的實施，國際貿易環境變得更為複雜，南紡位處上、中游產業鍊，將面臨價格競爭與市場供過於求等多重挑戰。

對此，南紡也積極應戰，紡紗廠方面，將持續增加環保等相關產品的生產占比，並保持機動彈性，以利基型產品為主要銷售目標，朝提升產品銷售單價與獲利率持續發展。設備上也持續汰舊換新，以提高生產效率。

聚酯原絲方面，南紡去年納入新設的四條粒紡線後，化纖粒紡線的數目已超越直紡線，這對特規產品的開發、生產是一大助力，伴隨去年年底部分線別改造完成，可望用損耗更小、規模更適切的方式，開發、生產、推廣利潤率較高的特規產品。