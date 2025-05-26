歡慶黑松100周年 第二波限量紀念商品首曝光

國民品牌黑松與消費者同慶100周年，推出第二波限量紀念商品與精彩活動，神還原實體自動販賣機的「黑松飲料自動販賣機公仔」迷你盒玩、攜手日本第一合金車品牌TOMICA以1960年代運輸貨車為原型，打造「台灣黑松經典復刻運輸車」、還有由經典產品黑松沙士變身的紓壓神器「黑松沙士 紓壓捏捏罐」，多種萌度破表的限定紀念商品將於限定通路加價選購就能帶回家收藏！此外，「黑松世界」主題館也推出「黑松100．童趣派對」活動，邀請大小朋友同樂，一起歡慶黑松100周年的感動與喜悅。

亮點一：黑松把自販機變小了！1:18迷你版「黑松飲料自動販賣機公仔」全家超萌登場

偏佈全台各地的黑松飲料販賣機，是許多民眾日常生活中的熟悉景象。適逢100周年，黑松特別將實體販賣機以1:18的比例縮小，推出限量的「黑松飲料自動販賣機公仔」，讓自販機搖身一變成僅有手掌大小的經典迷你收藏品！這款公仔從外型到細節都充滿巧思，內附有黑松沙士、韋恩特濃咖啡與 FIN三款熱銷飲品的迷你瓶身，可投入1元或5元硬幣，按下開關即可讓飲料掉落，重現投幣買飲料的生活樂趣。商品外盒呼應100周年主題「黑松100．轉動．感動」，兼具紀念意義與設計巧思，絕對是今年必收的話題小物！凡於全家便利商店購買任兩件黑松全系列品牌飲料即可以149元加購價，將超萌自販機公仔帶回家！實際販售資訊與時間以通路公告為準。

亮點二：經典再現！黑松×TOMICA「台灣黑松經典復刻運輸車」7-ELEVEN限量推出

國民飲料品牌黑松與日本第一合金車品牌TOMICA在2020年推出的聯名小車曾掀起瘋搶熱潮，今年再度聯手打造「台灣黑松經典復刻運輸車」，勢必成為小車迷爭相搶收藏的熱門聯名款。這次的聯名小車以1960至1970年代黑松飲料運輸用三輪貨車為復刻原型設計，重現藍白色車身、軍綠色車篷的懷舊外型，車身印製經典黑松瓶蓋LOGO與「謝謝愛用」字樣，每一處細節都充滿巧思與質感。這款經典貨車不只是收藏品，更承載了黑松走入街巷、陪伴無數家庭的共同記憶，讓不同世代都能感受黑松陪伴成長的溫度，同時也致敬那個以三輪貨車配送飲料、深植人心的美好年代。100周年限定的「台灣黑松經典復刻運輸車」將於7-ELEVEN限量推出，凡購買黑松全系列飲料任兩件，即可加價229元入手這款精緻又經典的黑松×TOMICA聯名小車，實際販售資訊與時間以通路公告為準。

亮點三：國民飲料化身療癒神器！捏不爆的「黑松沙士 紓壓捏捏罐」成為紓壓最佳良伴

以黑松沙士為外型打造的「黑松沙士 紓壓捏捏罐」，還原罐裝沙士的經典造型，搭配柔軟彈性十足的捏捏樂，兼具趣味與實用紓壓功能。無論工作間隙或日常片刻，揉捏之間解放壓力、療癒心情，為忙碌生活注入暢快能量。活動期間內，至全家便利商店購買任兩件黑松飲料商品，即可加價79元入手療癒指數滿分的「黑松沙士 紓壓捏捏罐」！

亮點四：黑松世界「黑松100．童趣派對」熱鬧開跑 邀大小朋友同慶黑松100歲

為慶賀黑松100周年紀念，位於微風廣場二樓的「黑松世界」主題館也展開「黑松100．童趣派對」一系列活動，與大小朋友一起分享黑松一世紀以來的感動。6月30日前，參觀者可以到櫃檯索取卡片，寫下對黑松的生日祝福或與珍貴回憶，並於拍照牆前打卡留念，再完成「黑松世界小偵探：尋找黑松的秘密」趣味解謎活動，即可獲得一罐「黑松沙士－黑松100紀念罐」。此外，於5月31日、6月14日、6月28日，黑松世界加碼推出「黑松的創新之旅」、「招牌的時光旅行」，邀請小朋友們一起探索解謎、體驗DIY絹印招牌與古早味童玩。