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星宇航空台北總部喬遷！進駐信義新地標 坐擁101與國父紀念館雙景

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空台北總部喬遷 進駐巨蛋國際中心，以新型辦公室型態打造TBW企業文化。星宇航空提供
星宇航空台北總部喬遷 進駐巨蛋國際中心，以新型辦公室型態打造TBW企業文化。星宇航空提供

星宇航空（2646）總部26日正式進駐信義新地標—巨蛋國際中心，辦公室坐擁台北101與國父紀念館雙景觀，鄰近捷運與購物中心，繁華與靜謐交織，象徵品牌邁向嶄新里程碑。

星宇航空新辦公室由專門打造創新辦公環境的台灣YCGLOBAL及日本ITOKI聯手設計，自2024年1月起歷時16個月精心打造，今日正式啟用，展現星宇航空對工作環境的高度重視。

星宇航空大巨蛋辦公室以「奢華、專業、貼心、尊重」為設計主軸，融合日式美學與品牌精神，打造以人為本、提升幸福感的工作場域。空間選用柔和、有溫度的建材，家具兼具功能與美學，呼應星宇航空精品定位。設計團隊特別選用台灣在地材料，並融入永續理念，採用可回收材料及低甲醛家具，呼應星宇航空推動永續航空及環保減碳的企業使命。

因應新世代的辦公型態，星宇航空導入「TBW（Team Based Working）」新型辦公模式，打破傳統固定座位配置，打造靈活、無縫的辦公體驗，同仁在部門區域內可自由選擇工作位置，提升團隊間的溝通與協作效率。桌椅配置選用適合久坐工作的人體工學辦公桌椅，提供良好支撐與坐感，減輕身體負擔；辦公桌則導入升降桌及高吧桌，可自由坐或站，靈活切換不同工作模式。

部分空間則跳脫既定辦公室方正印象，配置不同形式的桌椅搭配，如半開放式包廂、四人對座及圓桌……等，讓同仁可依工作型態選擇適合的區域辦公或團體討論，更導入斑馬紋沙發與色彩鮮明的幾何沙發，透過創新設計與色彩活化整體空間。此外，為回應多元化工作需求，星宇航空也導入Wintech電話亭，打造具隔音效果的專屬空間，讓同仁在開放環境中仍能安心進行通話與會議。電話亭亦配有可調式高度桌面與靜音設備，進一步滿足彈性工作與個人專注需求。

為配合TBW模式，設計團隊採用大量開放式座位與沙發，並擴大公共區域及茶水間，讓討論公事的場域不侷限於會議室裡，營造更具互動性與彈性的工作氛圍。在接待休憩區，導入舒適與現代風格的桌椅，營造開放且溫暖的空間氛圍，並以帶黑色基調及白色香草紋理般的石材打造大檯面中島，彷彿來到舒適典雅的咖啡廳。另外，導入融合東西美學的ITOKI特色茶几、沙發及高腳椅，為公共區域增添設計感與創意。

為營造放鬆且富有生機的辦公氛圍，大巨蛋辦公室特別融入大量綠意植栽，巧妙分布於各區域，從公共區域到開放式座位與茶水間，皆可見自然元素的點綴。植栽不僅柔化空間線條，也為辦公日常注入增添自然氣息，讓員工在工作之餘能稍作放鬆，提升整體身心舒適度，展現星宇航空對人與自然和諧共處的重視。

星宇航空全新台北總部成功打造符合現代人需求的辦公環境，希望帶給員工舒適便利的工作環境，幫助同仁高效辦公，並提供工作之餘的喘息空間。星宇航空將持續在不同領域展現創新思維，與世界潮流接軌，實現「華麗新生，閃耀如星」的品牌初衷。

以帶黑色基調及白色香草紋理般的石材打造大檯面中島，彷彿來到舒適典雅的咖啡廳。星宇航空提供
以帶黑色基調及白色香草紋理般的石材打造大檯面中島，彷彿來到舒適典雅的咖啡廳。星宇航空提供
為配合TBW 模式，設計團隊採用大量開放式座位與沙發，並擴大公共區域及茶水間。星宇航空提供
為配合TBW 模式，設計團隊採用大量開放式座位與沙發，並擴大公共區域及茶水間。星宇航空提供
星宇航空全新台北總部成功打造符合現代人需求的辦公環境，希望帶給員工舒適便利的工作環境。星宇航空提供
星宇航空全新台北總部成功打造符合現代人需求的辦公環境，希望帶給員工舒適便利的工作環境。星宇航空提供
為營造放鬆且富有生機的辦公氛圍，大巨蛋辦公室特別融入大量綠意植栽，巧妙分布於各空間。星宇航空提供
為營造放鬆且富有生機的辦公氛圍，大巨蛋辦公室特別融入大量綠意植栽，巧妙分布於各空間。星宇航空提供

星宇航空

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