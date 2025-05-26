快訊

鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

交棒說掀議...朱立倫再回應 每次提到盧秀燕都覺得「非常、誠摯歡迎」

平均調漲26.8％！今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

裕民航運取得 ISO 27001與27032雙重認證

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕民航運（2606）26日宣布成功取得ISO 27001: 2022最新版國際資訊安全管理制度認證與ISO 27032: 2023網際網路安全管理指引認證，同時亦通過CNS 27001:2023最新版中華民國資訊安全管理驗證。

裕民航運強調，認證取得彰顯公司在資訊安全領域的專業能力與承諾，強化了裕民航運公司之資訊安全防護體系，也為積極合作供應鏈生態系之互動，提供堅實之資訊安全的互信基礎。

裕民公司總經理王書吉表示，隨著網路科技進步、業界競爭與法令法規的推陳出新，國際海事航運產業也面臨極大的資安威脅，越來越多國家或區域，以政策法規要求企業強化資訊安全防護能力，裕民航運除了遵循法規，依照上市櫃公司資訊安全規範設置資安主管與專責人員外，為強化資安韌性，逐步導入並落實ISO 27001 及ISO 27032之各項標準。

ISO 27001及ISO 27032認證為全球資訊安全管理暨網際網路安全的權威標準之一，涵蓋資訊安全政策、風險評估、存取控制、營運安全與網際網路安全等多方面要求，裕民航運在取得認證的過程中，審慎檢視並優化作業流程及各類內外部資訊安全防護需求，讓公司在拓展航運業務的同時，能夠遵循國際資安標準，建立了完善資安管理制度，且導入先進資安防護系統與應變機制，達成多層式防禦的目標，全面守護公司與客戶的資訊資產安全，並獲得外部肯定。

裕民航運副董事長徐國安指出，此次通過ISO 27001及ISO 27032雙重認證，標誌著公司在資訊安全管理上已達國際水準，未來，公司將根據「規劃、執行、檢查、行動」的循環，落實資訊安全管理與精進，持續秉持「誠、勤、樸、慎、創新」之企業精神，不斷創新求變，善用先進科技與AI人工智能技術，打造智慧節能船隊、推動綠色永續發展，持續實踐企業社會責任，創造企業與社會雙贏。

資安 裕民 網際網路

延伸閱讀

輔大醫院爆資料庫被駭 院方調離員工強調：個資沒外洩

凱基證券主辦集團資安月 打造堅實資安防護網

期貨商論壇／航運期 靈活布局

立院初審 關鍵基礎設施未通報資安事件最高罰千萬

相關新聞

星宇航空台北總部喬遷！進駐信義新地標 坐擁101與國父紀念館雙景

星宇航空（2646）總部26日正式進駐信義新地標—巨蛋國際中心，辦公室坐擁台北101與國父紀念館雙景觀，鄰近捷運與購物中...

國產品牌唯一！奇美家電連續17年獲《讀者文摘》信譽品牌液晶顯示器金獎

台灣家電品牌CHIMEI奇美家電再創榮耀，在第27屆《讀者文摘》信譽品牌調查中，以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大主力產...

關稅壓力升溫 77%民眾購屋轉觀望、46%盼放寬限貸令

據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）最新「2025年房地產走勢及政策調整」網路民調顯示，近八成民...

機師出身不冒險 高星潢90分哲學飛出華航創新曲線

從空服員到機師、升任董事長，華航董事長高星潢的跨域歷練，是台灣航空界第一人。他曾在暴雨中驚險駕機落地，也曾在疫情時為機師打造諮商…

機隊汰舊換新 高星潢：華航擴編進駐波音拚加速交機

美國祭出對等關稅，在總統川普與各國談判之際，華航董事長高星潢澄清，「採購波音真的沒有壓力」，是華航提出需求與專業顧問建議；面對飛機供應鏈…

華航業績高飛 高星潢：機隊靈活布局、逐市場而居

華航疫情後轉骨，2024年刷新營收、獲利紀錄，創開航65年來最佳財報表現；華航並啟動與空巴、波音史上最大的購機計畫，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。