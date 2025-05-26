國產品牌唯一！奇美家電連續17年獲《讀者文摘》信譽品牌液晶顯示器金獎

台灣家電品牌CHIMEI奇美家電再創榮耀，在第27屆《讀者文摘》信譽品牌調查中，以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大主力產品，再度奪得雙金獎肯定，展現品牌在品質、創新與顧客信賴上的堅強實力。其中，奇美液晶顯示器已連續17年蟬聯金獎，成為該類別中唯一持續獲獎的國產品牌；DC節能風扇亦連續6年獲得金獎，再次鞏固奇美在台灣消費者心中「最值得信賴」的家電品牌形象。

CHIMEI奇美家電品牌總監楊厚苹於頒獎典禮上發表感言：「很榮幸奇美家電能蟬聯信譽品牌雙項金獎的榮耀，奇美家電液晶顯示器能夠連續17年獲獎，必須由衷感謝消費者對品牌的信賴。奇美家電亦推出多項首創產品，展現其創新精神和對消費者需求的滿足。未來，更會持續堅持對消費者的承諾，把最大的幸福回饋給消費者。」

奇美家電長年專注於消費者多元使用情境的滿足，今年再度獲獎的液晶顯示器產品主打旗艦UM10系列，搭載最新Mini LED + QLED量子點技術，整合奇美廣色域與區域控光技術，呈現層次分明且細膩真實的畫質效果。並結合Dolby Atmos杜比全景聲與奇美Acoustic 3D原聲沉浸音效，打造劇院級影音體驗。UM10系列同時支援Hey Google語音聲控，內建「尋找遙控器」功能及藝術化顯示的「藝術時刻」APP，更設有遊戲助理模式，全面滿足消費者在智慧娛樂與視覺美感上的高度需求。

連續6年榮獲金獎的DC馬達節能風扇，則延續品牌對節能與安全的承諾，採用業界首創封閉式靜音馬達，具備20,000小時運轉壽命，具高效節能與極致靜音雙重優勢。配備ECO智能溫控系統，能依室內溫度自動調整風速，配合冷氣使用可節能高達2/3。全機採用8重安全防護設計，實現「最安全、最安心」的雙安標準，成為夏季家庭降溫首選。

自2006年創立以來，奇美家電始終秉持「創新、設計、服務、品質」4大品牌精神，致力於提供溫暖人心的「心．好感」產品體驗，讓每個家庭都能感受到幸福便利生活。面對年輕世代需求，奇美積極布局智慧家電市場，推出結合語音聲控、智慧操作等功能的創新產品，並透過社群媒體與消費者建立更緊密的互動關係，全面實現數位轉型。

此外，奇美家電亦積極實踐企業社會責任，關注環境永續與社會福祉。在產品研發上持續投入智慧節能技術，降低碳排放，響應全球ESG永續發展目標，期望透過科技力實現綠色轉型。