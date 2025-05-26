沛波股東會／每股配1.8元現金股利 由顏慶利續任董事長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

鋼筋加工與配送通路大廠沛波（6248）26日召開股東會，決議通過配發現金股利1.8元，已連續六年發放現金股利，充分展現公司穩健營運成果及對股東權益的重視。

展望未來，該公司指出，儘管全球鋼市仍受關稅政策不確定性影響，整體市場觀望氛圍濃厚，沛波持續深化營運體質，穩健擴展營收動能。隨著產能布局逐步到位，彰濱二廠投入營運、新產品銲接鋼線網逐步導入並開始貢獻營收，加上國內建築用鋼需求穩定，對今年整體營運審慎樂觀。

另股東會並完成董事全面改選，隨後推舉由顏慶利續任董事長。

股東會 股利 營收

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