快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

麗豐股東會／通過現金股利10元 未來有望「一年多配」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）26日召開股東會，會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報表及各項討論事項，並同步決議通過每股現金股利7元之盈餘分配案，加上資本公積配發現金3元案，整體股利合計達每股10元，依5月26日收盤價格119.5元計算，現金殖利率約8.36％。

麗豐26日股東會另修改公司章程，增加配發股利之作業彈性，未來可視公司營運得以季度進行股利發放，將整體營運成果與全體股東共享。

麗豐表示，2024年度受到主營市場景氣低迷與消費緊縮的影響，營收略有下滑，但毛利率仍維持80％以上，然而為了因應時代浪潮，依舊投入大量資源全面展開數位化佈局，從過往線下封閉管道營運，延伸到線上新管道，建置數字化管理系統以連結線上線下業務，雖導致淨利潤較往年下降，但長遠佈局勢在必行，已為未來拓展奠定良好基礎。

麗豐表示，2024年數字化管理系統之基礎架構業已完成搭建，營運效益預期會逐漸呈現。麗豐2024年資產負債比維持在穩健的37.66％，流動比率達298.38％，營業活動現金流入逾5.75億元，展現公司財務結構仍保持穩健的表現，擁有充足的資金支援其各項業務發展。稅後每股純益（EPS）5.81元，每股配發現金股利10元，維持與往年相當的水準，配發率高達172％，與股東共享企業成長的成果。

展望2025年，麗豐-KY重心著重於新品研發及降本增效上，將以「品牌牽引、產品領先、雙核驅動、客戶共贏」為四大經營戰略主軸，逐步從以產品為導向的經營模式，進化為顧客全生命週期價值的精耕經營模式。

針對中國大陸市場，持續開發空白區域，並透過「店務通」門店管理系統，精準賦能加盟店品質與管理效率；於東南亞與港台市場，深化品牌推廣以提升市場滲透率。在通路方面，公司加速推動「HOME SPA」概念商品，擴展電商與社群新零售場域，並深化全時段、無地域限制的銷售佈局。在醫美通路上，將結合AI技術與再生醫學，推動高端抗衰老服務，為營運注入嶄新動能。

在產品面，為深化在高效能保養與智慧美容領域的佈局，近期積極推動從產品研發到服務體驗的全方位升級，已陸續推出取得美白、淡斑特證之「晶鑽白透淡斑系列」以及「全新美白防曬霜」，另與策略夥伴永立榮聯手推出的「御顏粹泌系列」新品，結合專利羊水蛋白活性成分，在在充分展現對產品品質與臨床實效的高度研發能力，以期隨著市場需求回升，透過克麗緹娜近5,000家實體門市展開銷售，也將成為未來業績新動能。

另於克麗緹娜美容連鎖門店導入「花精部絡AI智能機器人」，整合AI演算法、3D視覺定位與六維力感測等先進模組，實現美容護理流程的智能化、標準化與個人化，為消費者帶來精準、沉浸式的智能養生新體驗。此一創新應用不僅提升服務效率與品質，也展現麗豐-KY整合研發實力、品牌影響力與通路基礎於一體的技術整合力與產業領導力。

在中國穩中求進的經濟政策下，麗豐關注城鎮化進程與居民可支配所得成長所帶來的美業市場潛力。雖然化妝品、保養品等銷售總體尚未完全回溫，但新產業、新模式正逐步形成，麗豐將持續擴大研發投資，提升服務附加價值，並強化法令遵循、營運韌性與ESG，維持企業長期競爭力，未來也將秉持「科技引領美麗」的品牌願景，持續推出高品質、高附加價值的產品與服務，並透過多元通路與國際化佈局，穩健推進全球大健康產業的領導地位，為股東與消費者創造長期且可持續的價值成長。

麗豐 股東會

延伸閱讀

8歲賺1棟房！「最美童星」楊佩潔談出道經歷：兩年拍180支廣告

犬貓美容定型契約 業者需示收費方式

美容大王回來了！母親節前夕S媽深夜曬照思女：我的女兒回來看我了

毛不易談大S：把整個人生分享給觀眾 吐思念「素未謀面的姐姐」感動阿信

相關新聞

關稅壓力升溫 77%民眾購屋轉觀望、46%盼放寬限貸令

據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）最新「2025年房地產走勢及政策調整」網路民調顯示，近八成民...

機師出身不冒險 高星潢90分哲學飛出華航創新曲線

從空服員到機師、升任董事長，華航董事長高星潢的跨域歷練，是台灣航空界第一人。他曾在暴雨中驚險駕機落地，也曾在疫情時為機師打造諮商…

機隊汰舊換新 高星潢：華航擴編進駐波音拚加速交機

美國祭出對等關稅，在總統川普與各國談判之際，華航董事長高星潢澄清，「採購波音真的沒有壓力」，是華航提出需求與專業顧問建議；面對飛機供應鏈…

華航業績高飛 高星潢：機隊靈活布局、逐市場而居

華航疫情後轉骨，2024年刷新營收、獲利紀錄，創開航65年來最佳財報表現；華航並啟動與空巴、波音史上最大的購機計畫，…

關稅衝擊購屋意願 房仲全聯會：46％民眾認為應放寬信用管制

4月初關稅之亂重創全球經濟，台股更是在股匯夾殺下劇烈震盪，民心動盪，影響所及於各產業，房地產業更是一片慘澹，據房仲全聯會...

重新解構家的味道！台南晶英無隅餐廳推新菜單

平凡之中見真味，台南晶英一樓無隅餐廳推出全新「敘家常」套餐，由主廚葉書竣（Jamie）以「家」為創意核心，精選梅子雞、鳳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。