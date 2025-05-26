麗豐股東會／通過現金股利10元 未來有望「一年多配」

麗豐-KY（4137）26日召開股東會，會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報表及各項討論事項，並同步決議通過每股現金股利7元之盈餘分配案，加上資本公積配發現金3元案，整體股利合計達每股10元，依5月26日收盤價格119.5元計算，現金殖利率約8.36％。

麗豐26日股東會另修改公司章程，增加配發股利之作業彈性，未來可視公司營運得以季度進行股利發放，將整體營運成果與全體股東共享。

麗豐表示，2024年度受到主營市場景氣低迷與消費緊縮的影響，營收略有下滑，但毛利率仍維持80％以上，然而為了因應時代浪潮，依舊投入大量資源全面展開數位化佈局，從過往線下封閉管道營運，延伸到線上新管道，建置數字化管理系統以連結線上線下業務，雖導致淨利潤較往年下降，但長遠佈局勢在必行，已為未來拓展奠定良好基礎。

麗豐表示，2024年數字化管理系統之基礎架構業已完成搭建，營運效益預期會逐漸呈現。麗豐2024年資產負債比維持在穩健的37.66％，流動比率達298.38％，營業活動現金流入逾5.75億元，展現公司財務結構仍保持穩健的表現，擁有充足的資金支援其各項業務發展。稅後每股純益（EPS）5.81元，每股配發現金股利10元，維持與往年相當的水準，配發率高達172％，與股東共享企業成長的成果。

展望2025年，麗豐-KY重心著重於新品研發及降本增效上，將以「品牌牽引、產品領先、雙核驅動、客戶共贏」為四大經營戰略主軸，逐步從以產品為導向的經營模式，進化為顧客全生命週期價值的精耕經營模式。

針對中國大陸市場，持續開發空白區域，並透過「店務通」門店管理系統，精準賦能加盟店品質與管理效率；於東南亞與港台市場，深化品牌推廣以提升市場滲透率。在通路方面，公司加速推動「HOME SPA」概念商品，擴展電商與社群新零售場域，並深化全時段、無地域限制的銷售佈局。在醫美通路上，將結合AI技術與再生醫學，推動高端抗衰老服務，為營運注入嶄新動能。

在產品面，為深化在高效能保養與智慧美容領域的佈局，近期積極推動從產品研發到服務體驗的全方位升級，已陸續推出取得美白、淡斑特證之「晶鑽白透淡斑系列」以及「全新美白防曬霜」，另與策略夥伴永立榮聯手推出的「御顏粹泌系列」新品，結合專利羊水蛋白活性成分，在在充分展現對產品品質與臨床實效的高度研發能力，以期隨著市場需求回升，透過克麗緹娜近5,000家實體門市展開銷售，也將成為未來業績新動能。

另於克麗緹娜美容連鎖門店導入「花精部絡AI智能機器人」，整合AI演算法、3D視覺定位與六維力感測等先進模組，實現美容護理流程的智能化、標準化與個人化，為消費者帶來精準、沉浸式的智能養生新體驗。此一創新應用不僅提升服務效率與品質，也展現麗豐-KY整合研發實力、品牌影響力與通路基礎於一體的技術整合力與產業領導力。

在中國穩中求進的經濟政策下，麗豐關注城鎮化進程與居民可支配所得成長所帶來的美業市場潛力。雖然化妝品、保養品等銷售總體尚未完全回溫，但新產業、新模式正逐步形成，麗豐將持續擴大研發投資，提升服務附加價值，並強化法令遵循、營運韌性與ESG，維持企業長期競爭力，未來也將秉持「科技引領美麗」的品牌願景，持續推出高品質、高附加價值的產品與服務，並透過多元通路與國際化佈局，穩健推進全球大健康產業的領導地位，為股東與消費者創造長期且可持續的價值成長。