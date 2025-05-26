關稅壓力升溫 77%民眾購屋轉觀望、46%盼放寬限貸令

據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）最新「2025年房地產走勢及政策調整」網路民調顯示，近八成民眾認為關稅戰影響購屋意願，其中31～40歲中、32.1%認為明顯影響購屋意願。

46.3%民眾認為應全部或部分調整放寬解除信用管制（如限貸令、寬限期）；23.6%認為應維持不變。

另外，40.7%民眾認為今年下半年物價將上漲1%-3%，29.4%認為物價將上漲3%以上；對於今年房價，37.4%認為房價會再上升5%以上，28.5%認為房價持平，29.7%認為房價將下降5%以上。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺表示，時序進入第2季，關稅影響將從訊息面轉為實質面，調查結果顯示有77.6%購屋轉為觀望，其中31至40歲的購屋主力，更有高達三成認為影響明顯，駐足觀望，可預見中古屋市場交易量將大幅萎縮，對房仲業從業人員的生計產生重大影響，會員店數可能也會下降。

不過王瑞祺指出，當前市場上自住型首購及換屋的剛性需求仍然存在，有46.3%民眾認為應放寬部分限制，緩解管制、降低貸款的購屋門檻。多數民意認為應因應時勢變化，將政策做彈性調整。

王瑞祺表示，經濟風暴即將來襲，房地產這項內需型產業，更應該在此時強化抗衡能力，才能降低關稅及股匯變化等經濟衝擊。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示，除了股匯風險大增之外，物價更是蠢蠢欲動，經濟部本就原擬在今年調漲電價；而今關稅壁壘擴大，未來物價變動引起通貨膨脹的隱憂大增。

林金雄指出，房地產及黃金向來是抗通膨最佳避險利器，建議政府應放寬信用管制，引導長期資金進入房地產，守護民眾資產。

觀察2024年7月至2025年5月民眾購屋意願數據，購屋意願在2025年2月出現回升，卻在5月又出現死亡交叉，願意購屋比例下跌至38.5%的新低，不會購屋比例上升至43%，購屋猶豫比例也攀升至18.5%新高點。

王瑞祺表示，國內外政經環境丕變、影響國內不動產市場驟變始料未及，若是短暫現象，同業可以短期苦撐，但他憂心這是長期結構變化，一旦房屋買賣交易量大幅萎縮，進入探底期，倚賴交易量的不動產仲介經紀業，恐怕將難以生存，影響十餘萬從業人員家庭。