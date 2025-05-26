守護長者健康 光麗生技旗下宸曜國際醫療落實ESG精神

光麗生技旗下專注於專業醫療與健康服務的宸曜國際醫療體系，今攜手桃園福興扶輪社，參與「2024-2025年度全球獎助金 GG2574719 案」，於龍潭安康啟智教養院與八德景仁教養院舉行「帶狀疱疹疫苗捐贈暨接種儀式」，體現光麗生技集團在ESG永續經營上的全面佈局與承諾。

光麗生技表示，帶狀疱疹是一種因水痘病毒再活化所引起的疾病，對高齡者尤其危險，不僅伴隨劇烈神經痛，還可能導致視力障礙與慢性後遺症。透過疫苗接種，能有效預防發作並降低併發症，是守護長者免疫健康的關鍵策略。

光麗生技表示，宸曜此次由旗下桃園好時光診所與中崙國際診所組成專業醫療團隊，親赴教養院為年長院生提供現場接種服務，充分展現「以病人為中心」的核心價值。

宸曜國際醫療體系創辦人陳湧仁表示，深知健康平權的重要性，此次接種計畫不僅是對社區長者的守護，也是我們落實預防醫學與推動大健康理念的具體行動。

作為光麗生技集團的成員，宸曜國際醫療積極拓展在地診所聯盟，強化基層醫療資源整合。此次由兩家診所攜手合作，更展現集團在公司治理與資源整合上的高度執行力。未來，宸曜將延續「在地化 × 專業化」的公益模式，結合光麗集團資源，攜手推動更多疾病預防與健康促進計畫，響應聯合國永續發展目標（SDGs），為高齡社會建構更安全、健康與有尊嚴的生活環境。