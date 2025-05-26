快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

守護長者健康 光麗生技旗下宸曜國際醫療落實ESG精神

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
宸曜醫療團隊落實EGS社會責任，於龍潭安康啟智教養院與八德景仁教養院舉行「帶狀疱疹疫苗捐贈暨接種儀式」。圖／光麗生技提供
宸曜醫療團隊落實EGS社會責任，於龍潭安康啟智教養院與八德景仁教養院舉行「帶狀疱疹疫苗捐贈暨接種儀式」。圖／光麗生技提供

光麗生技旗下專注於專業醫療與健康服務的宸曜國際醫療體系，今攜手桃園福興扶輪社，參與「2024-2025年度全球獎助金 GG2574719 案」，於龍潭安康啟智教養院與八德景仁教養院舉行「帶狀疱疹疫苗捐贈暨接種儀式」，體現光麗生技集團在ESG永續經營上的全面佈局與承諾。

光麗生技表示，帶狀疱疹是一種因水痘病毒再活化所引起的疾病，對高齡者尤其危險，不僅伴隨劇烈神經痛，還可能導致視力障礙與慢性後遺症。透過疫苗接種，能有效預防發作並降低併發症，是守護長者免疫健康的關鍵策略。

光麗生技表示，宸曜此次由旗下桃園好時光診所與中崙國際診所組成專業醫療團隊，親赴教養院為年長院生提供現場接種服務，充分展現「以病人為中心」的核心價值。

宸曜國際醫療體系創辦人陳湧仁表示，深知健康平權的重要性，此次接種計畫不僅是對社區長者的守護，也是我們落實預防醫學與推動大健康理念的具體行動。

作為光麗生技集團的成員，宸曜國際醫療積極拓展在地診所聯盟，強化基層醫療資源整合。此次由兩家診所攜手合作，更展現集團在公司治理與資源整合上的高度執行力。未來，宸曜將延續「在地化 × 專業化」的公益模式，結合光麗集團資源，攜手推動更多疾病預防與健康促進計畫，響應聯合國永續發展目標（SDGs），為高齡社會建構更安全、健康與有尊嚴的生活環境。

生技 教養 國際醫療

延伸閱讀

康和股東會／通過2024年配息0.225元與配股1元

普生大樓啟用 營運喊衝

00878指數將調整「看攏嘸」嗎？專家詳解：現在來看其實根本沒差！

標普全球永續年鑑／第一金深耕 ESG 成果豐

相關新聞

關稅壓力升溫 77%民眾購屋轉觀望、46%盼放寬限貸令

據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）最新「2025年房地產走勢及政策調整」網路民調顯示，近八成民...

機師出身不冒險 高星潢90分哲學飛出華航創新曲線

從空服員到機師、升任董事長，華航董事長高星潢的跨域歷練，是台灣航空界第一人。他曾在暴雨中驚險駕機落地，也曾在疫情時為機師打造諮商…

機隊汰舊換新 高星潢：華航擴編進駐波音拚加速交機

美國祭出對等關稅，在總統川普與各國談判之際，華航董事長高星潢澄清，「採購波音真的沒有壓力」，是華航提出需求與專業顧問建議；面對飛機供應鏈…

華航業績高飛 高星潢：機隊靈活布局、逐市場而居

華航疫情後轉骨，2024年刷新營收、獲利紀錄，創開航65年來最佳財報表現；華航並啟動與空巴、波音史上最大的購機計畫，…

關稅衝擊購屋意願 房仲全聯會：46％民眾認為應放寬信用管制

4月初關稅之亂重創全球經濟，台股更是在股匯夾殺下劇烈震盪，民心動盪，影響所及於各產業，房地產業更是一片慘澹，據房仲全聯會...

重新解構家的味道！台南晶英無隅餐廳推新菜單

平凡之中見真味，台南晶英一樓無隅餐廳推出全新「敘家常」套餐，由主廚葉書竣（Jamie）以「家」為創意核心，精選梅子雞、鳳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。