快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

單一平台更便利！ 全新「車輛回收服務一站通」上線

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為提升車輛回收報廢作業流程與行政效率，環境部資源循環署推出「車輛回收服務一站通」 平台，整合原「廢機動車輛回收系統」及「廢車回收一站通」，提供單一入口、一站式服務。此次整併不僅簡化作業程序，還有效整合多項查詢功能，打造查詢更集中、流程更順暢的智慧化回收平台。

環境部資源循環署指出，「廢機動車輛回收系統」於97年建置，主要提供回收商E化收車、廢車稽核認證及獎勵金審核等執行廢車回收相關作業。111年起透過跨部會合作建置「廢車回收一站通」平台，包含「車體回收」、「車籍報廢」、「汽燃費繳納」、「牌照稅繳納」、「申請回收獎勵金」、「換購電動機車獎勵」、「溢繳汽燃費退費」及「溢繳牌照稅退費」等8項服務功能，可在線上一次完成所有回收報廢程序，整體滿意度調查達96%。

該署表示，此次兩系統整併進一步聚焦於回收商作業流程的簡化，將原先分屬兩大系統的服務集中於「車輛回收服務一站通」，不僅簡化操作流程，還有效減少查詢時間。過去回收商或民眾需於兩個系統間切換查詢，如回收報廢進度、報廢證明下載及機車定檢紀錄查詢等，現今僅需登入一站通平台，即可一次完成多項查詢作業，查詢時間平均縮減50%，有效減少重複操作，降低資料遺漏風險，全面提升作業效率。

此外，平台同步擴充及整合多項輔助功能，包含「查詢申辦進度及回收報廢證明下載」、「回收報廢及獎勵金常見問題」、「車輛環保最新發展資訊」、「車輛報廢指南」、「綠色車輛與環保標章車輛查詢」、「交通罰鍰查詢及繳納」、「機車排氣定期檢驗查詢」及「高速公路通行費（ETC）查詢」等8項查詢服務功能。

環境部資源循環署呼籲，民眾如有車輛需回收報廢，請多加利用「車輛回收服務一站通」，快速完成線上申辦，整合查詢更便捷，讓車輛資源回收進一步再利用，共同為環境永續盡一份心力！

電動機車 環保 牌照稅

延伸閱讀

宜蘭頭城鎮公所首創獎勵升學 宣布應屆生考上大學給獎勵金

培訓創新產業青年人才 中彰投分署免費課程祭獎勵金

新北議員指客語認證獎勵誘因低 客家局承諾研議加碼

成大醫院續關病房達70多床 院方祭出三招高薪留才

相關新聞

關稅壓力升溫 77%民眾購屋轉觀望、46%盼放寬限貸令

據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）最新「2025年房地產走勢及政策調整」網路民調顯示，近八成民...

機師出身不冒險 高星潢90分哲學飛出華航創新曲線

從空服員到機師、升任董事長，華航董事長高星潢的跨域歷練，是台灣航空界第一人。他曾在暴雨中驚險駕機落地，也曾在疫情時為機師打造諮商…

機隊汰舊換新 高星潢：華航擴編進駐波音拚加速交機

美國祭出對等關稅，在總統川普與各國談判之際，華航董事長高星潢澄清，「採購波音真的沒有壓力」，是華航提出需求與專業顧問建議；面對飛機供應鏈…

華航業績高飛 高星潢：機隊靈活布局、逐市場而居

華航疫情後轉骨，2024年刷新營收、獲利紀錄，創開航65年來最佳財報表現；華航並啟動與空巴、波音史上最大的購機計畫，…

關稅衝擊購屋意願 房仲全聯會：46％民眾認為應放寬信用管制

4月初關稅之亂重創全球經濟，台股更是在股匯夾殺下劇烈震盪，民心動盪，影響所及於各產業，房地產業更是一片慘澹，據房仲全聯會...

重新解構家的味道！台南晶英無隅餐廳推新菜單

平凡之中見真味，台南晶英一樓無隅餐廳推出全新「敘家常」套餐，由主廚葉書竣（Jamie）以「家」為創意核心，精選梅子雞、鳳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。