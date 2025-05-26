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正隆集團與基金會聯合捐款600萬元 協助三峽事故救援

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆集團與基金會聯合捐款600萬元，協助三峽事故救援。正隆／提供
正隆集團與基金會聯合捐款600萬元，協助三峽事故救援。正隆／提供

新北市三峽區於5月19日發生重大車禍，造成3人不幸罹難、多人受傷，引發社會關注與不捨。秉持關懷社會、扶助弱勢之宗旨，新北市在地企業正隆公司（1904）執行顧問23日與財團法人正隆關懷兒童基金會、財團法人鄭火田慈善基金會共同宣布，聯合捐款新台幣600萬元至新北市政府社會救濟會報專戶，協助事故相關喪葬及醫療救助事宜。

此次捐款包括正隆關懷兒童基金會捐助200萬元、鄭火田慈善基金會捐助100萬元，正隆公司執行顧問則捐出300萬元款項，給予罹難者家庭緊急慰助金，並對受傷學生提供醫療補助與復健支持，盼傷者早日康復。正隆公司亦向第一時間投入救援的警消人員、醫護團隊及熱心民眾表達誠摯敬意。

正隆公司 捐款

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