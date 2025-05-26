Gogolook 攜手綠界 品牌認證防詐服務由電話拓展至網站

據打詐儀表板揭露4月詐騙樣態，「網站購物」以及「假買家騙賣家」分別佔據受理案件的第二與三名，多數皆與假商城、物流與交易的釣魚網站有關。

為提升全民數位交易安全，信任科技服務商Gogolook（6902）26日宣布將拓展品牌認證服務產品線，從Whoscall認證商家號碼拓展至官方網站等企業數位身分，與台灣最大第三方支付平台綠界科技（6763）簽署合作備忘錄，透過綠界科技旗下全台41萬家商戶的支付場景導入，消費者在交易前即可辨識潛在詐騙風險，打造更全面的網路數位信任。

「假冒詐騙」目前是生成式 AI惡意濫用首位，詐騙集團利用假網址、假客服電話等手法混淆民眾認知，民眾在購物時若不慎點擊假支付連結，輸入個資、金融卡、信用卡資料，在不知情的情況下授權金額而遭受詐騙。

Gogolook旗下的Whoscall認證商家號碼服務2024年在台已有數百家商家採用，涵蓋逾6,000支電話號碼、年成長五倍。Gogolook計畫將認證服務延伸至網站場景，以旗下國際級防詐品牌ScamAdviser的全球性詐騙網域資料庫與深厚策略夥伴關係，建立跨國網站即時認證與風險查核機制。

消費者將能透過Whoscall便捷查詢網站的安全性與真實性，此認證系統亦能規模化地應用於各合作夥伴體系。該計畫將率先於台灣市場啟動，並攜手第三方支付領導業者綠界科技（ECPay），將此服務導入其龐大的商家生態系，為商家及消費者共創一個更安心、更值得信賴的數位交易環境。

綠界科技也將在官方LINE帳號等平台導入Whoscall「一鍵查」功能，整合電話、連結與截圖的 AI 查詢等能力，擴大消費者與防詐科技的接觸點，打造數位信任產業標準。