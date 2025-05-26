經部InnoVEX新創競賽獲5獎 神瑞人工智慧奪首獎

經濟部TREE計畫團隊今年在InnoVEX國際新創競賽共拿下5個獎項，其中神瑞人工智慧抱走首獎，神瑞專注於AI醫學影像分析，協助肺癌、冠狀動脈鈣化等疾病早期偵測，今年也在美國SelectUSA新創競賽中獲獎。

亞洲指標新創展會InnoVEX於5月22日公布國際新創競賽（InnoVEX Pitch Contest）得獎名單。今年來自全球逾20國、150個新創團隊爭奪9項大獎。經濟部產業技術司推動的「科專事業化生態系推動計畫（TREE）」今年共獲得5個獎項，包括最高榮譽首獎，總獲獎數占全場超過一半，成為今年最大贏家。

技術司今天透過新聞稿表示，今年由神瑞人工智慧獲得國際新創競賽首獎，神瑞專注AI醫學影像分析，協助肺癌、冠狀動脈鈣化等疾病早期偵測，亦為TREE計畫首家獲NVIDIA Inception Program支持的新創，5月中旬更於美國SelectUSA 2025新創競賽獲得全球Open Tech類別第3名。

此外，工研院衍生的科飛數位，主打電動車控制器與作業系統，市占已達台灣電動巴士7成，該公司正與日本兼松及智慧後照鏡業者攜手，即將進軍英國新創車廠及日本供應鏈，展現跨國合作潛力，今年獲得未來之星獎項。

今年獲得PwC新創特別獎的安德斯由台灣大學衍生，開發全球首創即時顯影的輕量型一次性微型內視鏡系統，技術已應用於新生兒插管、耳鼻喉診療等。技術司表示，安德斯2024年接連獲得國家新創精進獎、Select USA全球健康第1名以及高通新創競賽前10名，更與國際IC大廠共同開發AI醫療影像平台。

由經濟部法人科專船舶中心衍生新創團隊的梭易科，今年獲得Enspyre安石國際新創特別獎。技術司表示，梭易科聚焦船舶航行安全輔助系統與海上載台測試服務，旗下「智馭號」為台灣首艘通用型外海自駕測試船，並正與瑞典北爾電子合作發展船舶自動化及監控數據管理系統，攜手拓展亞太海事科技市場。

技術司表示，振生半導體為首家將後量子密碼學（PQC）嵌入晶片並產品化的新創公司，具備物理不可複製功能（PUF）技術，打造先進硬體資安架構，今年在InnoVEX獲得台杉投資新創特別獎，亦在經濟部AI智慧創新大賞中，從逾1200支隊伍脫穎而出榮獲金獎。