國際能源署預估：銅礦將在2035年出現30%供應缺口

街口投信分析路透社報導，近年來，國際能源總署表示，受到電動車、電池儲存、再生能源和電網等能源轉型計畫的推動，關鍵礦物的使用量激增，同時在產業逐漸整合為幾個主要參與者的狀況下，關鍵礦產市場已經變得更加集中，尤其是在精煉和加工領域，再加上隨著出口限制擴大的影響，產業正面臨著中斷的風險。

尤其是在關鍵礦產出口管制措施不斷增加的情況下，高度集中的狀況將會提高全球市場的供應衝擊風險，預期採礦業也會出現類似的趨勢，銅、鎳和鈷的多樣化程度預計會降低，就銅而言，由於礦石品位下降、資本成本上升、資源發現有限以及交貨時間較長，目前的礦場計畫預計到 2035 年將出現 30% 的供應缺口。

根據MINING.COM.AU報導表示，總部位於溫哥華的廷卡礦產資源勘探公司，其執行長葛雷漢卡門博士表示，在秘魯西爾維亞的金銅鑽探計畫中，涵蓋關鍵目標的地表所有權，已於2024年第3季正式頒發給當地社區，而公司在2024年第4季也完成與社區的談判，並於今年第1季向當局提交啟動活動的申請，秘魯當局則批准最多40個鑽井平台的DIA鑽井許可證，目前審批已進入最後階段，預計在最近幾週內即可獲得許可證。

西爾維亞銅礦位於秘魯安第斯山脈中部安塔米納銅礦以南100公里處，該銅礦是世界上最大的銅鋅礦場之一，公司預期該礦區將可能發現與安塔米納金礦類似的夕卡岩斑岩型金銅礦，先前在該礦區東北往西南的走向，發現並採樣三個金銅礦化區域，並對六百多個槽樣進行金和銅的元素分析，單一樣本的金含量高達每公噸22克，銅含量高達12%，金和銅之間高度的正相關，強化礦化的整體品位，也進一步提高了該礦區的潛力。