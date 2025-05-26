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關稅衝擊購屋意願 房仲全聯會：46％民眾認為應放寬信用管制

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

4月初關稅之亂重創全球經濟，台股更是在股匯夾殺下劇烈震盪，民心動盪，影響所及於各產業，房地產業更是一片慘澹，據房仲全聯會調查結果顯示，有77.6%民眾購屋意願受影響，46.3%民眾認為政府應部分放寬第七波信用管制。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會2025年5月針對「2025年房地產走勢及政策調整」進行網路民調，回收問卷調查結果顯示， 77.6%民眾認為近期關稅事件對購屋意願有影響，其中31-40歲中32.1%認為購屋意願有明顯影響。

2025年房價變動部分，37.4%認為房價會再上升5%以上；28.5%認為房價持平；29.7%認為房價將下降5%以上。46.3%民眾認為應全部或部份調整放寬解除信用管制（如限貸令、寬限期）；23.6%認為應維持不變。40.7%認為今年下半年物價將上漲1%-3%；29.4%認為物價將上漲3%以上。統計2024年7月至2025年5月，民眾購屋意願跌至新低，不確定是否購屋升高近2成。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，時序進入第2季，關稅影響將從訊息面轉為實質面，有逾七成購屋轉為觀望，其中31-40歲的購屋主力，更有高達三成認為影響明顯，駐足觀望，可預見中古屋市場交易量將大幅萎縮，對房仲業從業人員的生計產生重大影響，會員店數可能也會下降。

但市場上自住型首購及換屋的剛性需求仍然存在，有46.3%民眾認為應放寬部分限制，緩解管制、降低貸款的購屋門檻。多數民意認為應因應時勢變化，將政策做彈性調整。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄表示，除了股匯風險大增之外，物價更是蠢蠢欲動，經濟部本就原擬在今年調漲電價；而今關稅壁壘擴大，未來物價變動引起通貨膨脹的隱憂大增。房地產及黃金向來是抗通膨最佳避險利器，建議政府應放寬信用管制，引導長期資金進入房地產，守護民眾資產。

另觀察2024年7月至2025年5月民眾購屋意願數據，購屋意願在2025年2月出現回升，卻在5月又出現死亡交叉，願意購屋比例下跌至38.5%的新低，不會購屋比例上升至43%，購屋猶豫比例也攀升至18.5%新高點。

王瑞祺表示，內外環境的驟變始料未及，若是短暫現象，同業可以短期苦撐；憂心這是長期結構變化，一旦房屋買賣交易量大幅萎縮，進入探底期，倚賴交易量的不動產仲介經紀業，恐怕將難以生存，影響十餘萬從業人員家庭。建議政府考量社會安定，放寬信用管制的限貸令及寬限期，發揮房地產火車頭產業穩定內需經濟的功能。

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