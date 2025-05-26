重新解構家的味道！台南晶英無隅餐廳推新菜單

平凡之中見真味，台南晶英一樓無隅餐廳推出全新「敘家常」套餐，由主廚葉書竣（Jamie）以「家」為創意核心，精選梅子雞、鳳梨蝦球、白菜滷、豆酥鱈魚及麻婆豆腐等臺灣家庭餐桌及街坊餐館的經典滋味，融入西式料理技法精巧重塑，以新穎手法解構再造，再搭配桌邊說菜，以味道傳遞情感，喚起濃郁而溫暖的記憶。

「敘家常」菜單以熟悉的家常菜開場，首先是金銅色湯匙盛裝的「梅香水晶雞」重組了梅子雞料理，台南梅嶺自日治時期即盛產梅子，酸甜與雞肉結合獨特的口感成為產地限定的家鄉味。主廚將梅子雞高湯細火慢燉，飽覆精華後與煎至焦脆的雞腿肉凝結成凍，頂部是紫蘇梅果泥，酸香開胃。

另款「芒果青虱目魚」靈感來自南部獨有西瓜綿虱目魚湯，以醃漬的土芒果取代西瓜綿，與薑絲及學甲虱目魚碎下鍋炒香後置於鬆軟的布里歐麵包上，鹹香酸甜相互映襯，再覆以白酒菠菜凍，讓熟悉的味道有了新樣貌。

而「鳳梨無毒蝦」致敬國民料理鳳梨蝦球，嚴選台南學甲無毒蝦，外層裹上日本菠菜與火龍果米果後下鍋油炸，取代傳統彩色巧克力米，視覺更加繽紛，再擠上檸檬美乃滋，搭佐新鮮鳳梨果泥與蝦油，透過西式技法演繹經典，好吃又有趣。

至於「北海道干貝/鮭魚卵/薑汁番茄凍」以海味勾勒復古水果攤熱賣品「薑汁番茄」新輪廓，在炙燒半熟的干貝表面塗抹薑油，微辣香氣搭配醬油蘋果泥、以番茄汁與薑熬煮製成的番茄凍，最後點綴鮭魚卵，多種元素交疊，口感豐富而協調。