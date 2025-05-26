快訊

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！ 陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

慢性發炎讓身體整組壞了了！7種激推抗發炎食物 這款夏天吃正是時候

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

新紡吳昕恩：紡織業第2季持平看待 零售業面臨逆風挑戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新紡董事長吳昕恩於股東會後受訪時指出，紡織業第2季持平看待，零售業面臨逆風挑戰。記者嚴雅芳/攝影
新紡董事長吳昕恩於股東會後受訪時指出，紡織業第2季持平看待，零售業面臨逆風挑戰。記者嚴雅芳/攝影

新紡（1419）近來因士林土地資產活化而成為市場焦點，但實際上，該公司營收主力仍來自紡織本業與零售業務。董事長吳昕恩於26日股東會後受訪時指出，目前新紡生產外銷占整體營收比重約 61%，零售事業佔 30%，租賃收入則約 9%。其中，紡織本業積極開發高附加價值、差異化布種，持續拓展美國、歐洲與東南亞等市場，面對匯率與關稅雙重壓力，第2季目前仍持平看待，惟會保持謹慎應對。

吳昕恩表示，新紡台灣染整廠與織布廠目前稼動率均維持高檔，營運表現穩健，印尼設廠則是新紡首次跨足海外。台灣紡織業者若達一定規模，客戶勢必要求海外設廠以配合供應鏈彈性，新紡評估越南已無利基，因此選擇印尼。印尼具備人口紅利與成熟的紡織聚落，將採分期投產、彈性調整產能，以因應當前市場快速變化。

零售事業方面，吳昕恩指出，新紡代理經銷多個國際品牌，涵蓋高爾夫球、精品時尚等領域，目前在台自有通路數接近50個。但坦言，內銷市場今年面臨逆風挑戰，整體景氣不如往年，精品複合式通路銷售表現也明顯受影響。受台幣強勢與國際旅遊復甦影響，民眾出國頻率增加，對內銷精品銷售形成壓力。

面對多變的經濟環境與產業結構調整，吳昕恩強調，無論是紡織本業的高附加價值路線，或是海外產能布局及資產活化開發，均是新紡提升營運韌性的重要戰略布局。

延伸閱讀

宏全大擴產 營運衝鋒

單邊主義衝擊全球 李強：願與印尼攜手面對風險挑戰

李強抵印尼雅加達 籲踐行多邊主義、共促共享繁榮

印尼東部火山週末數度噴發 警戒等級升至最高

相關新聞

交屋一半、建商就跑了！46戶淪法拍 專家曝悲慘結果

花蓮知名建商太極建設投資興建的「綠野仙蹤」，雖然完工，但僅交屋15戶，即因財務危機跑路失聯，導致多數已購戶無法順利過戶入...

購屋意願創新低、43%民眾不願買房 房市陷「死亡交叉」

4月初以來美國川普總統掀起的關稅之亂重創全球經濟，台股在股匯夾殺下劇烈震盪，連帶衝擊各產業。房仲全聯會理事長王瑞祺今日指...

關稅衝擊購屋意願 房仲全聯會：46％民眾認為應放寬信用管制

4月初關稅之亂重創全球經濟，台股更是在股匯夾殺下劇烈震盪，民心動盪，影響所及於各產業，房地產業更是一片慘澹，據房仲全聯會...

重新解構家的味道！台南晶英無隅餐廳推新菜單

平凡之中見真味，台南晶英一樓無隅餐廳推出全新「敘家常」套餐，由主廚葉書竣（Jamie）以「家」為創意核心，精選梅子雞、鳳...

新紡吳昕恩：紡織業第2季持平看待 零售業面臨逆風挑戰

新紡（1419）近來因士林土地資產活化而成為市場焦點，但實際上，該公司營收主力仍來自紡織本業與零售業務。董事長吳昕恩於2...

桃市三大廠房廠辦交易熱區 桃園中壢奪二、三名 冠軍吸引微軟插旗

台灣在全球AI供應鏈的地位持續提升，但早在2020年，微軟（Microsoft）就宣布在台設立兩座資料中心，選址都在桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。