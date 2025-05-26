新紡吳昕恩：紡織業第2季持平看待 零售業面臨逆風挑戰

新紡（1419）近來因士林土地資產活化而成為市場焦點，但實際上，該公司營收主力仍來自紡織本業與零售業務。董事長吳昕恩於26日股東會後受訪時指出，目前新紡生產外銷占整體營收比重約 61%，零售事業佔 30%，租賃收入則約 9%。其中，紡織本業積極開發高附加價值、差異化布種，持續拓展美國、歐洲與東南亞等市場，面對匯率與關稅雙重壓力，第2季目前仍持平看待，惟會保持謹慎應對。

吳昕恩表示，新紡台灣染整廠與織布廠目前稼動率均維持高檔，營運表現穩健，印尼設廠則是新紡首次跨足海外。台灣紡織業者若達一定規模，客戶勢必要求海外設廠以配合供應鏈彈性，新紡評估越南已無利基，因此選擇印尼。印尼具備人口紅利與成熟的紡織聚落，將採分期投產、彈性調整產能，以因應當前市場快速變化。

零售事業方面，吳昕恩指出，新紡代理經銷多個國際品牌，涵蓋高爾夫球、精品時尚等領域，目前在台自有通路數接近50個。但坦言，內銷市場今年面臨逆風挑戰，整體景氣不如往年，精品複合式通路銷售表現也明顯受影響。受台幣強勢與國際旅遊復甦影響，民眾出國頻率增加，對內銷精品銷售形成壓力。

面對多變的經濟環境與產業結構調整，吳昕恩強調，無論是紡織本業的高附加價值路線，或是海外產能布局及資產活化開發，均是新紡提升營運韌性的重要戰略布局。