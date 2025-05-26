豐興本周新盤價出爐 鋼筋持平、廢鋼漲200元

豐興（2015）26日開出本周新盤，鋼筋以平盤定調，牌價為每公噸1.74萬元，廢鋼收購價方面，因應國際廢鋼行情走揚，調漲每公噸200元，新價為每公噸8,600元，至於型鋼產品持平，基價為每公噸2.41萬元。

豐興指出，在國際原料行情變化方面，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼報價從每公噸313美元續漲至318美元，美國貨櫃廢鋼報價也從每公噸295美元續漲至300美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸100.9美元轉跌至98.85美元。