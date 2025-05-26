交屋一半、建商就跑了！46戶淪法拍 專家曝悲慘結果

花蓮知名建商太極建設投資興建的「綠野仙蹤」，雖然完工，但僅交屋15戶，即因財務危機跑路失聯，導致多數已購戶無法順利過戶入住，只好組成自救會求償。事隔一年，法院公告該社區46戶法拍，預計6月4日一拍。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，一拍總底價2.61億，換算單價，一坪僅約20萬元左右，預料二拍有機會脫標。不過，這種「交屋交一半、建商就跑了」，通常債務問題很複雜，就算標脫，消費者恐怕也拿不回當初購屋金。

「綠野仙蹤」位於花蓮吉安鄉，根據資料，該公司於2002年創立，營業超過20年，是花蓮知名建商，花蓮吉安火車站前的地標大樓「太極天地」，也是公司旗下建案。

該公司先前在吉安鄉推出「綠野仙蹤」，為七樓華廈，預售順利，興建過程也沒有異狀，但去年完工交屋時，卻傳出債務危機，僅交屋15戶，公司負責人就失去聯絡，其餘已購戶無法順利過戶入住，只能組自救會求償。

事隔一年，花蓮法院近日公告，「綠野仙蹤」將於6月4日進行第一次法拍，底價2.61億元，為同一標標售。根據法院筆錄，可能由於積你欠包商財務，標售住宅鋁門窗、水電與消防設備多已遭拆除。

徐華辰表示，一拍換算底價每坪20萬，大約是市價，不過，由於46戶一起法拍，一般購屋族或投資客難以負擔，由其他建商同業接手可能性較高，而建商尋求較大獲利空間，預料會等價格更低的二拍才會出手。

他表示，從法院判決資料來看，太極建設債務相當複雜，由於法拍清償順序是依照抵押順位來決定，購屋人並非優先償還對象，依過去經驗，法拍所得往往前幾順位就已分光，輪到購屋人時往往已一毛不剩。

簡單說，對於已購戶來說，即使二拍順利脫標，購屋人恐怕也拿不回當初的購屋金。