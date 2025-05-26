明基透析攜康普動物醫療中心 打造動物血液透析中心

明基透析宣布與康普動物醫療中心合作成立全台首座動物血液透析中心。此一合作將為動物重症醫療領域引入尖端技術，讓更多動物能夠獲得及時且有效的醫療服務，也彰顯明基透析在動物醫療市場的積極拓展。

根據研究統計，超過30%的貓和10%的狗患有腎臟疾病，其中腎衰竭是犬貓的主要死因之一。許多毛孩因多重器官衰竭或急性腎損傷而面臨生命危機，但由於高昂的治療費用及醫療設備不足，傳統的間歇性血液透析(IHD)及腹膜透析(PD)都無法滿足需求，讓許多動物醫院及飼主選擇放棄治療。

為了改變此現狀，明基透析引進動物專用的連續性腎臟替代療法(CRRT)設備及耗材，不僅能進行血液透析、血漿置換與體液移除，更能有效清除血中細胞激素。透過與康普的合作，以集中收治模式，合理運用護理人力與透析設備，降低治療費用，使這項尖端醫療技術變得可及。

明基透析董事長黃士修表示，「對此次合作充滿期待。2024年台灣新增犬貓數已達23萬隻，然而同年新生兒數卻僅約13萬人，毛孩數量以驚人趨勢成長，相對也需要更專業的醫療照護。透過明基透析的技術與康普動物醫療中心的專業，為寵物的健康提供更加及時且有效的醫療服務。」