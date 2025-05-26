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桃市三大廠房廠辦交易熱區 桃園中壢奪二、三名 冠軍吸引微軟插旗

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團趨勢中心統計2024年，桃園工業廠房及廠辦前三名交易熱區，冠軍同樣位在蘆竹區，交易件數達79件，其次是桃園區68件、第三高為中壢區59件，而桃園全市共331件，與2023年的333件相差不遠，顯示工業地產交易表現呈現穩定狀態。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團趨勢中心統計2024年，桃園工業廠房及廠辦前三名交易熱區，冠軍同樣位在蘆竹區，交易件數達79件，其次是桃園區68件、第三高為中壢區59件，而桃園全市共331件，與2023年的333件相差不遠，顯示工業地產交易表現呈現穩定狀態。台灣房屋集團提供

台灣在全球AI供應鏈的地位持續提升，但早在2020年，微軟（Microsoft）就宣布在台設立兩座資料中心，選址都在桃園市，凸顯桃園市在AI與雲端科技產業鏈中的關鍵地位。

台灣房屋集團趨勢中心統計2024年，桃園工業廠房及廠辦前三名交易熱區，冠軍同樣位在蘆竹區，交易件數達79件，其次是桃園區68件、第三高為中壢區59件，而桃園全市共331件，與2023年的333件相差不遠，顯示工業地產交易表現呈現穩定狀態。

台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵表示，微軟（Microsoft）在台灣有兩座大型資料中心，分別位於龜山產業園區以及蘆竹，其中龜山的據點已啟用，蘆竹資料中心則還在興建中，未來附近還有桃捷綠線設站，進一步帶動周邊商用不動產、住宅等產品的買氣，所以附近的厚生路、南崁路二段的廠房，也成為交易熱門路段。

蘆竹的廠房及廠辦熱門交易路段，集中在厚生路、南崁路二段、長興路二段等。

據經濟部統計， 2023年底各縣市工廠從業員工人數中，桃園市高達54.8萬人居全國之冠，顯示桃園廠商用人需求相當高。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，截至目前為止，2025年桃園市交易最高總價的廠房，為蘆竹區錦順街的三層樓透天廠房，總價1.6億元、共416坪。

台灣房屋蘆竹南崁中山直營店店長呂思賢表示，蘆竹的產業用地皆屬於零星工業區，此區一般廠房的挑高多半為3米8至4米5，而目前市場對於單一平面挑高5~6米、200坪以上的鋼骨廠房需求比較大，但這類型的產品稀少，一旦有釋出很快就能找到承接方。

呂思賢指出，目前蘆竹的工業素地，每坪地價行情約40~50萬元，全新已建好的廠房，每坪則來到30初頭萬元，買方多為自用需求或置產出租，產業別以小型加工廠居多，購置需求以60~150坪的廠房為大宗。

至於中大型企業，呂思賢表示，需求面積多為千坪以上，在蘆竹要找到合適基地實屬不易，但周邊不乏新的產業專區可供評估。

陳璟葵指出，4月初美國發起的「關稅戰」，恐加重企業關稅、公司毛利變薄，影響台灣許多以出口為導向的企業，包括汽車零組件業、紡織業、傳統產業等，或是部分企業因第二代不願接班，乾脆藉此收掉公司減少開銷及損失，出售手中的商廠辦資產，變現後增加現金流或順勢退休。

陳璟葵舉例，像是台灣本土輪胎大廠泰豐輪胎，近期公布重大訊息指出，因美國實施對等關稅及汽車配件課有25%關稅等對產業不利因素影響，決議觀音廠停產，並出售區的土地、廠房及設備。

第一建經研究中心副理張菱育指出，受到政經情勢、匯率不穩定等因素影響，原本在今年在桃園有擴廠計劃的企業，購置不動產的態度轉為觀望。另一方面，目前市場上開始出現稀有出售的不動產，像是海華商圈、藝文特區、火車站前等蛋黃地區的廠辦及店面，在價格上也相對有議價空間。

關稅

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