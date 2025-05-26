購屋意願創新低、43%民眾不願買房 房市陷「死亡交叉」

4月初以來美國川普總統掀起的關稅之亂重創全球經濟，台股在股匯夾殺下劇烈震盪，連帶衝擊各產業。房仲全聯會理事長王瑞祺今日指出，經濟風暴即將來襲，房地產這項內需型產業，更應該在此時強化抗衡能力，目前房市卻一片慘澹。根據房仲全聯會最新民調，有高達77.6%民眾坦言購屋意願受到影響，市場買氣驟降，房仲業者壓力驟增。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會今日公布針對「2025年房地產走勢及政策調整」所進行的民調結果。調查指出，購屋主力的31至40歲族群中，有32.1%坦言購屋意願出現明顯影響，整體市場觀望氣氛濃厚，未來中古屋交易量恐將顯著下滑，衝擊產業生態。

數據也顯示，從2024年7月至2025年5月，購屋意願一路探底，今年2月曾短暫回升，但5月願購比率跌至38.5%，不購比率升至43%，後者超過前者，再度出現「死亡交叉」。猶豫比率則升至18.5%。

針對中央銀行打炒房政策，有46.3%民眾主張應全部或部分放寬第七波信用管制，包括限貸令與寬限期，以降低購屋門檻、回穩交易信心；另有23.6%認為應維持現況。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄表示，除了金融市場風險劇增，經濟部亦擬調漲電價，加上關稅壁壘擴大，未來物價蠢蠢欲動，通膨隱憂升溫。房地產與黃金向來是抗通膨的首選避風港，他建議政府應適度放寬信用管制，引導長期資金進入不動產市場，守護民眾資產，穩定整體經濟。