房仲公會：四成六民眾認應放寬第七波信用管制

4月初關稅之亂重創全球經濟，台股更是在股匯夾殺下劇烈震盪，民心動盪，影響所及於各產業，房地產業更是一片慘澹。房仲公會全聯會調查結果顯示，77%民眾購屋意願受影響，46%民眾認為政府應部分放寬第七波信用管制。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，時序進入第二季，關稅影響將從訊息面轉為實質面，調查結果有77%購屋轉為觀望，其中31-40歲的購屋主力，更有高達三成認為影響明顯，可預見中古屋市場交易量將大幅萎縮，對房仲業從業人員的生計產生重大影響，會員店數可能也會下降。

但市場上自住型首購及換屋的剛性需求仍然存在，有46%民眾認為應放寬部分限制，緩解管制、降低貸款的購屋門檻。多數民意認為應因應時勢變化，將政策做彈性調整。

王瑞祺表示，經濟風暴將來襲，房地產這項內需型產業，更應該在此時強化抗衡能力，才能降低關稅及股匯變化等經濟衝擊。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示，除了股匯風險大增之外，物價更是蠢蠢欲動，經濟部本就原擬在今年調漲電價；而今關稅壁壘擴大，未來物價變動引起通貨膨脹的隱憂大增。

另觀察2024年7月至2025年5月民眾購屋意願數據，購屋意願在2025年2月出現回升，卻在5月又出現死亡交叉，願意購屋比例下跌至38.5%的新低，不會購屋比例上升至43%，購屋猶豫比例也攀升至18.5%新高點。

王瑞祺表示，內外環境的驟變始料未及，若是短暫現象，同業可以短期苦撐；憂心這是長期結構變化，一旦房屋買賣交易量大幅萎縮，進入探底期，倚賴交易量的不動產仲介經紀業，恐怕將難以生存，影響十餘萬從業人員家庭。建議政府考量社會安定，放寬信用管制的限貸令及寬限期，發揮房地產火車頭產業穩定內需經濟的功能。