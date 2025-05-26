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關稅戰「順勢退休」 桃園廠房銷售物件增

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園示意圖。台灣房屋提供
桃園示意圖。台灣房屋提供

桃園工業廠辦交易熱絡，根據台灣房屋集團趨勢中心統計，2024年桃園工業廠房及廠辦達331件，前三名交易熱區，冠軍為蘆竹區，共交易79件，其次是桃園區68件、第三為中壢區59件。

台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵分析，微軟在台灣有兩座大型資料中心，分別位於龜山產業園區以及蘆竹，龜山據點已啟用，蘆竹資料中心還在興建中，但未來有桃捷綠線設站，因此帶動周邊商用不動產、住宅買氣。

他指出，4月初美國發起的關稅戰，影響許多以出口為導向的企業，包括汽車零組件業、紡織業、傳統產業等，加上第二代不願接班，部分企業乾脆藉此收掉或縮減規模，出售手中的商廠辦資產，變現後增加現金流或順勢退休。

像是台灣本土輪胎大廠泰豐輪胎，近期公布重大訊息指出，因美國實施對等關稅及汽車配件課有25%關稅等對產業不利因素影響，決議觀音廠停產，並出售區的土地、廠房及設備。

第一建經研究中心副理張菱育指出，受到政經情勢、匯率不穩定等因素影響，目前市場上開始出現稀有出售的不動產，像是海華商圈、藝文特區、火車站前等蛋黃地區的商廠辦及店面，在價格上也相對有議價空間。

台灣房屋蘆竹南崁中山直營店店長呂思賢表示，蘆竹的產業用地皆屬於零星工業區，此區一般廠房的挑高多半為3米8至4米5，而目前市場對於單一平面挑高5~6米、200坪以上的鋼骨廠房需求比較大，但這類型的產品稀少，一旦有釋出很快就能找到承接方。

目前蘆竹的工業素地，每坪行情約40~50萬元，全新已建好的廠房，每坪則來到30出頭萬元，買方多為自用需求或置產出租，產業別以小型加工廠居多，購置需求以60~150坪的廠房為大宗。

至於中大型企業需求面積多為千坪以上，在蘆竹要找到合適基地不易，但周邊不乏新的產業專區可供評估。

2024年桃園工業廠房廠辦前三名交易熱區。資料來源／台灣房屋提供
2024年桃園工業廠房廠辦前三名交易熱區。資料來源／台灣房屋提供

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