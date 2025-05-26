醣聯創新醣抗體 攜手碩準「萬能抗體鎖」登國際期刊

醣聯（4168）26日宣布，與國內新創抗體技術公司碩準生技合作開發的創新醣抗體藥物研究成果，正式登上國際權威期刊《International Journal of Biological Macromolecules》。

這項成果成功結合醣聯研發的醣抗體與碩準生技「萬能抗體鎖」平台，建構出具蛋白酶活化機制的前驅抗體鎖藥物（Lock-Antibody），證實具有卓越腫瘤專一性與良好安全性，有望成為次世代抗體藥物複合體（ADC）開發的重要里程碑。

台灣醣聯總經理楊玫君表示，此次發表為全球首次證實前驅抗體策略可成功應用於醣抗體，解決醣抗原標靶治療中選擇性不足與正常組織毒性問題，展現高度科學與商業價值，亦為醣聯後續產品授權與策略合作創造有利條件。

醣聯指出，這項研究成果驗證以腫瘤微環境特有蛋白酶活化為基礎的萬能抗體鎖技術，具有潛力解決長期以來抗體療法的安全性問題，代表抗體藥物設計上的一項重大突破；公司規劃延續此研究成果至旗下GNX201抗體藥物複合體（ADC）開發，進入臨床前階段，開拓胃腸道癌的治療可能性。

從目前臨床研究中發現，醣聯自行研發的醣抗體導入萬能抗體鎖平台後，有助大幅提升療效與降低副作用，不僅為腫瘤治療提供更安全有效的新解方，更可作為公司未來精準醫療產品線的核心代表作。

楊玫君進一步指出，GNX201已展現出良好的臨床前安全性與專一性表現，未來將以新一代ADC候選藥物的定位，推進臨床開發與全球授權布局，目標為病患帶來具療效、低毒性、兼顧生活品質的治療策略。

前驅抗體（Pro-Antibody）技術已成為全球抗體藥物發展的新趨勢，可以有效降低傳統抗體藥物治療造成的副作用。類似技術如美國CytomX之Probody與中國Adagene之SAFEbody®平台皆已進入人體臨床試驗階段，證實此類策略具高度轉譯潛力與市場關注度。

醣聯強調目前已有潛在合作夥伴洽談中，未來將持續強化與國內外創新平台的合作，並積極尋求臨床及策略性合作夥伴，共同加速轉譯與授權進程，拓展在癌症精準醫療領域的國際競爭力。