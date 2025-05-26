兼具機能與自然環境 信義房屋：華興重劃區成科技家庭購屋新寵

竹北房市在科技產業擴張帶動下，購屋需求持續升溫，其中「華興重劃區」近年逐漸成為科技家庭置產新寵。信義房屋專家指出，該區主力產品為總價約2500萬元的三房平車住宅，相較高鐵特區同坪數房型價格低約500萬元，對重視空間與生活品質的家庭格外具吸引力。區域綠地多、街廓單純，甚至仍能看見螢火蟲，是少數兼具生活機能與自然環境的宜居地段。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，同樣預算，在高鐵區可能只能買到兩房，在華興區卻能擁有三房空間，產品單價約落在每坪50至60萬元之間，是首購或換屋族布局竹北的重要跳板。區域內建商品牌如澤緣、富宇、德鑫、椰林等普遍品質穩定，市場接受度高。

除了房價門檻較低，教育資源與產品彈性也成為吸引家庭的重要因素。信義房屋竹北華興店劉珆彤指出，華興區目前仍有不少預售案釋出，供給穩定，加上區內多數建案配有平面車位，對通勤家庭實用性高。教育部分，鄰近新社國小、竹北國小、竹北國中，以及改隸陽明交大的竹北高中；預定於115年招生的竹北實驗高中也已正式招標，整體學區配置完整且不受總量管制影響，對有子女家庭格外友善。

在居住結構方面，華興重劃區以純住宅規劃為主，三房產品最受歡迎。居民多為年輕家庭，生活節奏穩定，居住氛圍單純。劉珆彤引述在地住戶分享：「這裡孩子可以安心上下學，補習班就在學校旁邊，非常方便。」

生活機能方面，華興區開發至今近二十年，區內有全聯、麥當勞等連鎖商家，距離竹北火車站老城區僅數分鐘車程，生活採買便利。區內擁有游泳學校、近十座公園綠地，還有豆子埔溪步道等休憩場所。值得一提的是，華興區仍可見螢火蟲蹤跡，展現出相對完整的生態保育環境。劉珆彤指出，華興街廓規模適中、人口密度不高，不少看屋家庭認為，這裡的生活節奏比其他區域更平穩，是適合陪伴孩子成長的環境。

交通方面，華興區距竹北火車站僅約10分鐘車程，接軌竹北舊市區迅速，前往科學園區通勤時間則介於15至35分鐘之間，視公司位置與時段而定。區域同時緊鄰台元與昌益科技園區，是不少園區工作者選擇定居的原因之一。

隨著高鐵區、縣府特區等熱門區域房價持續上升，華興重劃區在總價、生活機能與教育資源三方面取得平衡，對於期望兼顧實用性與家庭成長需求的購屋族群來說，華興區是值得納入評估清單的選項之一。