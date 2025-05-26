創業之星選秀／日月光助攻新創永續經營

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）持續以行動支持新創打造永續創業環境，偕同價值鏈串聯新創夥伴，讓永續發展的種子深耕茁壯，共創永續影響力，為產業、環境、社會盡一份心力。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

日月光集團長期協助新創，不僅協辦「創業之星選秀大賽」，日月光投控、日月光社會企業、日月光環保永續基金會也連續三年攜手舉辦「日月光社會創新競賽」，鼓勵創新團隊以節能低碳、循環經濟、社會公益、環境保護四大主題參賽，透過實質資源挹注與夥伴關係，支持台灣多元創業環境並致力於社會關懷。

日月光投控強調，集團高度重視永續經營，2017年起以「高值、低碳、減廢、智慧」為循環經濟推動主軸，實踐節能減碳朝環境永續的方向前進，並希望協助新創團隊，打造永續創業的優質環境。

日月光投控行政長汪渡村表示，日月光積極為新創打造永續創業環境，透過主辦或協辦各項新創競賽，不僅提供獎金支持新創團隊，更期望與新創團隊合作推動永續創新技術，擴大產業技術影響力與創造社會正面影響力。

對於未獲獎的新創團隊，日月光投控也會再確認可能合作機會與方向，協助新創發展商機或其他產業契機。

日月光投控強調，集團除了積極落實自身永續承諾外，更透過社會企業子公司與環保永續基金會持續鼓勵永續創新技術，未來也將培植創新創業環境發展，偕同價值鏈串聯新創夥伴，讓永續發展的種子深耕茁壯，共創永續影響力，為產業、環境、社會盡一份心力。

本屆賽事即日起至5月31日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2025/innovation/index.html登記。

點我報名