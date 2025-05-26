貨櫃運價上漲 外溢到近洋線

經濟日報／ 記者黃淑惠、編譯陳苓／綜合報導

貨櫃海運因北美搶運潮，而陷入缺艙之亂，排擠效應愈見擴大，不僅遠東到北美、歐洲各主要航線運價全都呈現暴力上漲，也外溢到近洋線；貨櫃三雄之一的萬海（2615），即罕見對客戶發出近洋航艙位漲價通知，漲幅約當一倍。

在此同時，歐洲北部港口塞港也趨向惡化，可能擴及亞洲和美國，並且推升運價。海事諮詢機構Drewry在23日發布的報告顯示，德國布萊梅港的等候入港時間，在3月底到5月中之間跳增77%；同一時期，比利時安特衛普港、德國漢堡港的等候時間分別攀升37%、49%，荷蘭鹿特丹港、英國菲力斯杜港的等待時間也拉長。

貨攬業者指出，由於5月已經滿艙，上周公布的上海航交所運價指數（SCFI）繼續大漲，但因滿艙，艙位報價也會與現實情況脫鉤，出現跟新冠疫情時期一樣的「有價而無艙」特殊現象。

物流業者分析，遠東-北美運價漲勢再起，6月出現搶艙大行情，以北美線目前需求量強勁，目前看到的遠東-北美的市場價格跟實際需求出現脫鉤的走勢，看到的價格能不能拿到艙位出貨，才是一門學問。

再者，歐洲地區原本船舶調度就相當吃緊，原本業界將船舶從北美線抽調到歐洲線，現在又要開始抽回來，再加上歐洲各大碼頭德國的漢堡、荷蘭的鹿特丹、比利時安特衛普塞港的問題一直沒有解決；目前塞港的天數達到七天以上。

德國 塞港

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