北美線貨櫃海運爆調艙大戰 6月只接受訂艙不報價

美中關稅戰首階段休兵90天後，因北美的搶貨潮爆發，遠東到北美航線的貨櫃艙位全面吃緊，5月已經訂滿，6月只接受訂艙不報價，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）等緊急回防北美線，引發貨櫃航運「調艙」大戰。

貨櫃三雄近期全面啟動船隊乾坤大挪移，擴大北美航線運力。物流業界證實，近期遠東到北美訂單量比美中關稅協談前增加三倍，貨主想要貨物準時上船、取得艙位，價格都是要用「喬」的，不僅艙位緊缺，連運價也亂象紛呈，沒有最高只有更高。

在這波市場搶櫃、搶艙大作戰過程中，再度見證國內貨櫃三雄的競爭力。其中，以長榮調度能力最好，本周就從其他市場抽調三艘1.2萬或1.5萬TEU的船舶加入北美線。

圖／經濟日報提供

陽明所屬卓越聯盟（PA）6月5日推出全新的遠東-美西南航線，預計聯盟伙伴投入六艘6,000～8,000TEU貨櫃船。

萬海本周也多投入一艘約5,000 TEU的船舶增援美洲。

貨攬業者指出，北美線當前需求是平日的三倍，最新一周總市場增加7.5萬TEU的運力，如果以北美常用8,000TEU萬到1.3萬TEU的船型推估，僅增加不到五艘船的運能，代表一周增加不到一班船，市場出現缺艙之亂。

物流業者分析，船舶緊急調度難度非常高，尤其是美中關稅能突然達成90天的協議，誰也料想不到，之前過度擔心都把船舶投入到北美以外的其他的航線，只要船舶投入別的航線，最快也要一個月才能調的回來。

近期，貨櫃海運業彷彿又看到疫情初期貨櫃輪需求突然大好，而啟動大規模調動市況。

更值得注意的是，由於90天的期間，一艘船大約只能運兩趟，此次貨櫃三雄將船舶調回、全力搶攻北美，是否看到另一個大機會，備受市場關注。

現在遠東到北美線的價格是有艙價格好談，目前各家船公司都全力抽調船舶要投入遠東-北美線，然而以本周僅增加7.5萬TEU，只能用杯水車薪來形容。由於情況緊迫，有些規模較小的船公司，連2,000TEU的船都拉回來跑北美。

美國零售業庫存降至新低，搶運潮本周啟動，貨櫃輪亞洲到北美線運價繼5月滿艙後，全球前三大航商CMA（達飛）在日前已經通知客戶，宣布調漲6月北美線的運價，遠東到美西每40呎櫃FEU上看6,300美元，較關稅休兵前呈現翻倍漲；美東運價每FEU喊上7,300美元，全球的貨櫃輪，包括國內的貨櫃三雄長榮、陽明及萬海也會根據市場需求調整報價。

法人也分析，隨著市場運價在6月開始大漲，也讓貨櫃三雄原本低迷的第2季獲利出現想像空間，預期這波搶運潮能持續到8月，第3季的獲利更是可期，至於好到什麼樣的情況，現在運價才剛開始走，貨量也開始增加，出現了想像空間。