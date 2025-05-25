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房市「盤整」趨勢確立 專家：房價大亂鬥來了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，2024、2025年可謂房市買氣極熱、極冷的「冰火九重天」，關鍵點就是2024年9月下旬，央行嚴控銀行在不動產的放款水位，以及祭出第七波信用管制措施等調控房市政策。圖／AI生成
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，2024、2025年可謂房市買氣極熱、極冷的「冰火九重天」，關鍵點就是2024年9月下旬，央行嚴控銀行在不動產的放款水位，以及祭出第七波信用管制措施等調控房市政策。圖／AI生成

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，2024、2025年可謂房市買氣極熱、極冷的「冰火九重天」，關鍵點就是2024年9月下旬，央行嚴控銀行在不動產的放款水位，以及祭出第七波信用管制措施等調控房市政策。

何世昌指出，央行這一出手，讓去年第4季至今年2月房市買氣疲軟，歷經房市5個月低迷氣氛，原先3月預售買氣較2月回升一、二成，且每月交易量回升至逾6,000件的打底安全水位，市況似乎有觸底的「止穩」跡象。

不料，何世昌表示，4月在美國關稅戰啟動下，雖然一周後又宣告暫緩90天，但已掀起全球政經局勢震盪、股市重挫，連帶4月房市信心重回膠著、觀望氛圍，單月成交量估又降至5,000餘件，市場買氣再度縮手。

他強調，「下半年房價將進入盤整格局的大亂鬥局面」，主因政策打炒房未放手、美國對各國關稅戰尚未明確，第2季房市買氣有欲振乏力之姿，六都暨新竹縣市房價走勢已分歧，當前市場「價量背離」，確定走向「盤整」趨勢。

惟他指出，接下來不論是新建案或是中古屋市場、房價漲跌幅可能都不大，未來房市觀察點在於，市場是「盤整向下」抑或是「盤整向上」，認為市場多空拉鋸恐怕會相當激烈。

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