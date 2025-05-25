數位行銷／OGSTM策略工具 構建行動藍圖

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

從新冠肺炎、烏俄戰爭到美國川普總統掀起的關稅戰，企業營運正面臨前所未有的挑戰。面對這樣詭譎多變的全球局勢，各國企業都在尋找重新對焦戰略、強化組織內部溝通的有效工具。

有沒有一套簡單而有效的工具，可以幫助企業主與主管們來因應局勢呢？答案當然是肯定的。OGSTM的目標管理工具，可以協助企業在變局中穩步前進。

OGSTM是由Objective（目標）、Goal（具體目標）、Strategy（策略）、Tactics（戰術）和Measurement（衡量指標）等元素所組成的策略工具，可以協助企業在快速變動的市場中，高效發揮敏捷反應力。它不僅僅是一個策略規劃模型，更是一種從高層到基層的對話系統，能夠幫助企業將抽象的策略願景具體化為可執行的行動藍圖。

在新冠肺炎疫情之後，百業逐漸復甦，但許多企業普遍面臨執行力分散、資源分配不均與跨部門溝通失衡的問題。OGSTM透過設定具體可衡量的目標，得以將策略層層分解，並建立統一的策略語言，確保每一層級成員都能理解並落實共識。

《思維的製程》作者、同時也是問題分析與解決專家彭建文，在某場講座中指出當前企業面臨的轉型挑戰。他提到如今的變化不僅僅是幅度加大，頻率更加快。

過去十年才可能出現一次的變局，現如今可能在短短一到三年內便迅速重演。這種高頻率變局，使企業的策略不再僅僅是高階主管的紙上談兵，而是全組織共同參與的系統性應對。

彭建文說明，企業必須拋開傳統的生存思維，轉而建立更具應變韌性的內部系統。對話成為這場變革中的關鍵要素。企業領導者不僅要向基層傳遞策略訊息，更要確保每一層級的成員都能理解並參與到決策過程中。對話，不僅僅是聽取基層聲音，更是打造整體共識的關鍵步驟。

在這場講座中，群特管理顧問公司的創辦人楊鴻德也從其全球企業輔導經驗出發，進一步拆解OGSTM策略工具的精要之處。這個工具的核心不僅僅是設定目標，而是在於構建清晰且具體的行動藍圖。從Objective到Measurement，每一個階段都強調對話與共識建立。他特別強調，許多企業訂定策略時，往往忽略如何將策略落地。策略不是紙上談兵，而是必須透過結構化的對話架構，將每一個細節轉化為具體的行動計畫。

他進一步分享過去在企業推動OGSTM策略時的案例。當時，某公司面臨國際市場重整，員工對新策略的理解產生落差。透過建立共通語言與明確的策略對焦，OGSTM不僅讓企業上下一心，更能確保每個部門的行動方向一致。

換句話說，OGSTM的真正價值不在於創造一套新策略，而是在於協助企業構建對話平台，確保每一個層級都能參與並承擔策略推動的責任。這樣的策略管理系統，強調對話，而非發號施令；強調共識，而非單向溝通。

整體而言，企業在面對快速變遷的市場情勢時，OGSTM 不僅僅是一套策略工具，它更是企業建立對話機制、確保共識與推動行動的橋樑。

企業領導者應重新審視自身策略的執行框架，從建立共識開始，透過對話激活組織動能，並將抽象的願景轉化為具體可操作的行動藍圖。如此一來，企業才能在變局中穩步前進，進而達成真正的轉型目標。

願景 領導者 肺炎

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