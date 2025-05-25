點子農場／設立國家藝術主權收藏基金

我和「台日共丸」聯盟的朋友們，在宇野港為台灣蓋了一座小小的美術館，名字就叫「台灣自己館」。以這個平台，向全世界分享台灣的種種美好。展館雖小，卻有大大的願望：我們希望有一天，台灣也能成為一個文化自信、藝術自由的島國。

於是愈來愈多朋友問我：「為什麼全世界都走向瀨戶內海？」每次我都以開玩笑的口吻說：因為把台灣所有美術館最好的收藏加起來，都比不上一座直島的地中美術館。

但這並非玩笑。地中美術館（Chichu Art Museum），由建築大師安藤忠雄設計，館藏不多，卻精準到令人屏息：莫內的《睡蓮》、詹姆斯·特瑞爾的光之空間、沃爾特·德·瑪利亞的裝置作品，每一件都不是「看」的，而是「進入」的。整座建築藏在地中，只留給光與影發聲，與自然、時間、心靈共振。

這座美術館一年參觀人次超過50萬，是香川縣瀨戶內海群島經濟轉型的關鍵，也是全世界建築師、策展人與藝術旅行者心中的朝聖之地。整體瀨戶內海藝術島群年參觀人次更超過300萬人，一座直島的國際文化影響力，遠遠超越我們的故宮、北美館、國美館的總和。

為什麼？因為地中美術館背後有完整的資本與文化戰略支持。它由Benesse集團斥資興建並長期營運，結合地方政府、中央文化政策與國際策展網絡，而這一切的成就竟然只花不到30年。更重要的是，它代表一種「文化主權」的實踐：讓世界認識你，必須靠你先相信自己值得被記住。

台灣不乏優秀藝術家，也有歷史深厚的文化底蘊，但我們的藝術館藏制度與文化資本管理，卻長期困在一個無力的困局裡。

台灣所有公私立美術館的年度購藏預算加起來，大約不到2億元台幣。而台灣美術館的經費裡，超過一半以上用於人事與管銷，購藏預算往往捉襟見肘，連出國參加拍賣競標都難以參與，更遑論搶救流失中的本土經典作品。

這正是關鍵：台灣沒有自己的國家藝術主權收藏基金。沒有基金，就沒有長期收藏機制；沒有機制，就無法累積文化資本；沒有文化資本，就難以建立國際能見度。

英國的Tate Modern、美國的MoMA、新加坡國家美術館，無一不是靠著國家購藏基金、遺產捐贈制度、企業認養與文化信託構建出全球藝術版圖上的重量級地位。有計畫、有資源、有社會參與機制，形成一條完整的「文化資產成長鏈」。

而台灣呢？許多關鍵性的藝術品在市場出現時，因為程序繁瑣、預算不足、美術館無法及時出價，只能眼睜睜看著它們流向國外私人收藏。這不是美術館的錯，而是制度讓我們始終無法成為真正的文化擁有者。

這不只是文化層次的問題，更是心理層次的問題：我們還沒準備好當一個「自己文化的主人」。

魯迅說：「奴才最大的悲哀，是不知道自己是奴才。」當我們每次看著外國人在拍賣場上高價買下中國或台灣藝術品、在歐美美術館中看見自己國家的文化遺產、在國際藝博會上找不到台灣的身影。

如果我們仍然只感嘆，卻不願建立屬於自己的藝術主權，那我們就是那個不自知的奴才。

我想像的未來，是台灣設立一個「國家藝術主權收藏基金」，由政府、民間、企業、公民共同出資參與，購藏本土與國際重要藝術品，建立全民共享的典藏平台，並將這些藏品推上國際舞台，讓世界知道：台灣的藝術不應該是附庸，而是主體；不應該是模仿，而是創造。