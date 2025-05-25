電商掀生態圈大戰 搶食770億元商機

台灣電商市場掀起會員生態圈大戰。Yahoo奇摩購物近日宣布與統一集團OPENPOINT深度整合，開放1850萬會員點數直接折抵消費，備戰618年中大檔。電商龍頭富邦媒則加速擴張「mo幣生態圈」，今年將戰線從電商延伸至電信、餐飲、金融業。

根據專業市調「市場研究公司（Research and Markets）」數據，台灣忠誠會員市場預估至2028年將突破新台幣770億元，年均成長率達8.6%，點數經濟已成零售新戰場。

看準點數經濟帶動會員黏著與轉單力，Yahoo奇摩購物去年雙11首次與OPENPOINT合作，當時推出會籍體驗、會員點數兌換等活動，有近3成參與活動的OPENPOINT會員，轉化為Yahoo奇摩購物VVIP會員，消費集中高頻購買品類，如美食、票券與居家清潔，客單價更較一般會員高出6成。

Yahoo奇摩購物近日更宣布，與統一超旗下會員制度OPENPOINT深化合作，導入「點數折抵消費」機制，開放綁定OPENPOINT帳號，OPENPOINT會員將可在平台直接使用點數折抵消費。

Yahoo奇摩購物指出，目前OPENPOINT會員有1850萬人，可直接在Yahoo奇摩購物上折抵點數消費，橫跨生態圈的點數互通，更成為搶攻618年中商機的重要布局。

Yahoo奇摩購物表示，開放首3日有逾萬名會員綁定，其中1/3綁定會員已實際消費與點數折抵，藉由串連OPENPOINT生態圈與會員經濟，預期透過點數導流、數據洞察與應用以及行銷整合三大優勢，將帶動平台新一波點數驅動的消費循環。

2019年富邦媒即投入點數經濟的發展，推出「mo幣」；隨著數位消費行為日益成熟，富邦媒積極擴展「mo幣生態圈」。富邦媒表示，以會員點數為核心，希望打造出串聯電信、影音平台、金融服務、旅遊、餐飲等完整消費循環。

富邦媒也表示，mo幣可在momo購物網全站折抵使用，今年陸續與餐飲、旅遊、金融業等產業洽談跨場域合作，目的是強化mo幣通用性與實用性，期望將異業資源與站內會員整合，創造雙贏局面。

富邦媒指出，mo幣生態圈的對外開放，從先前與台灣大哥大、台固媒體、凱擘合作電信帳單以mo幣扣抵外，近年來更將兌幣版圖擴張到台灣大哥大實體門市、網路門市等，未來更希望mo幣能成為在數位經濟時代的「平台貨幣」。

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