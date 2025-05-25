社宅停車場調漲最高逼近7成...住戶吃不消 北市府：提供臨停優惠

北市近期不少社宅停車場宣布調漲，漲幅最高達68%，議員認為，育兒家庭入住社宅每月育兒津貼僅補助1000元，若有停車需求調漲後等同這筆錢吐回給市府，呼籲應提供育兒家庭的停車費優惠。停管處表示，若使用率過高或費率明顯低於周邊時會檢討，推動里民臨停優惠政策會比月票划算。

東明、興隆、瑞光等五處社宅停車場都在近期宣布調漲，其中瑞光社宅小型車月票去年11月從3000元調漲到4800元，漲幅約6成；興隆社宅今年1月從3500漲到4200元，漲幅約2成；東明社宅今年7月將從3000元漲到4200元，漲幅約4成，讓住戶哀嚎遍野，還有新手爸媽表示，生孩子租金補貼才1千，停車費調漲幅度超過補貼，「這樣誰敢生？」

一名東明社宅居民反應，LaLaport購物中心3月20日開幕後，就接到停車費調漲公告，東明里居民全日優惠月票從1750元漲至2940元，漲幅高達68%；其他南港區優惠里月票從2000元調高至3360元；一般全日月票則從3000元飆升至4200元，對每日接送孩子的育兒家庭而言，每季多出數千元負擔，形成沉重壓力。

議員曾獻瑩也說，台北市營運社宅共8114戶，其中有1616戶育有0至12歲幼兒占比約兩成，大幅調漲停車費，未照顧育兒家庭的車位需求，更讓社宅住戶承擔商業開發帶來的成本，育兒家庭甚至要在下雨天甚至要帶孩子穿越街區尋找停車位，呼籲市府應研議調漲上限，並針對育兒家庭提供停車費月票優惠，在抽籤時給予育兒家庭加籤，讓社宅落實友善育兒精神。

停管處營運科長李杰儒表示，停車場使用率過高或費率明顯低於周邊，會檢討並調整至相近水準，而停管處轄管停車場皆以公共停車場為管理原則，除提供臨停、月票使用，並於睦鄰考量售有里民優惠月票，社宅住戶如設籍於里內亦享有里民優惠價格。

李杰儒說，東明社宅地下停車場雖檢討調整月票價格，提供有別於過去月票模式，提供設籍里民登記資格享臨停優惠措施，例如在地里民平日停放時間不超過16小時，當日收費最高90元，價格會比購買月票低廉。

都發局也說，目前營運中社宅承租戶育有0~12歲孩童約佔總戶數兩成，為提升育兒家庭入住機率，也有提供育2名以上0~6歲子女育兒家庭於申請社會住宅時加籤，今年預定完工招租戶數超過1千餘戶，有租屋需求育兒家庭仍可於社宅招租時提出申請，協助育兒家庭安居。