拿出壓箱寶！台中市府這原因再標售520億元地 6/26開標

台中市地政局為籌措捷運藍線等重大建設經費，啟動今年第二次標地作業，共釋出水湳經貿園等17筆精華區土地，有中央公園首排的「文商段50地號」，被視市府此波拿出「壓箱寶」，總標售底價近520億元，預訂6月26日開標。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖市場前景不明，但長線看好市場的業者不在少數，若土地條件好，依舊能獲青睞。此次要標售的水湳文商段土地，使用強度高，業種限制少，機能性強，至於總價最高的創研段，鄰近素有台中101之稱的台灣智慧塔，未來發展頗受矚目。

台中市地政局今年第一波在二月標售史上最高總底價747億多元標地案，但買氣超級冷，標脫率創歷史新低僅18%；房地產業界不諱言，央行限縮放款額度，建商開發意願低落。

不過，台中市政府仍積極標售土地，盼補足藍線捷運與多項重大公共建設的資金缺口，因此啟動第二次公開標售作業，包括水湳機場及太平新光區段徵收區共17筆配餘地，土地面積合計約12.45公頃，標售總底價為519.58億元，預計在今年6月26日開標。

地政局指出，此次標售作業，總價最高為標號10「創研段26地號土地」，面積約8680坪，標售底價約為89.24億元；另外，每坪單價最高則為標號11「文商段50地號」，面積約475坪、每坪底價約305.13萬元。

房地產業界推估，而這次標地身價最高的「文商段50地號」，因位處水滿經貿園區中央公園首排，被視為這波標售中的「市府壓箱寶」。「創研段26地號」單價拆算也突破百萬元，目前現況為停車場使用，號稱台中「身價最高的停車場」。

房地產業界認為，雖此次標售土地數量不多，但市府這波「拿出壓箱寶」，釋出多筆精華地段的大面積土地，希望吸引開發商目光，一舉衝高標脫率。