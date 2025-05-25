中小企業永續轉型 標竿學習／桃園福容 打造綠色旅館

走進位在桃園藝文特區的福容飯店，面積不大，全部只有183間客房，但是其中的96間豪華客房，都已取得了「碳標籤」認證。別小看這張認證，這是根據國際碳足跡查證ISO 14067及環境部制定的「旅館住宿服務碳足跡計算規則」，計算出旅客入住10坪大的客房，會產生80公斤的碳足跡（carbon footprint）。

自主投入 盤查碳足跡

「其實剛開始不是要做『碳標籤』，而是過去為了爭取『國家企業環保獎』，在輔導顧問公司建議下，先嘗試看看取得『碳標籤』。」桃園福容飯店整合行銷部副理賴武詮直言，這初始的第一步，卻也讓一間20多年的飯店，必須逐步汰除很多老舊的機具設備，改換節能產品，這趟旅程也讓飯店經歷了一場脫胎換骨的過程。

取得「碳標籤」有多難？難就難在，碳標籤要求計算產品或服務生命周期裡的溫室氣體排放，不僅計算繁複，事後還得持續記錄，並調整營運方式以維持或降低碳排。在法規還沒有強制要求，福容飯店卻願意自主投入百萬元盤查碳足跡，十足展現企業推動能源轉型、保護環境和履行社會責任的企圖心。

精密計算 揪耗能怪獸

賴武詮指著客房內每一項物品說，「這些都有生命周期」，做碳盤查時，要根據原料取得、服務和廢棄處理三階段來計算碳排。像是床單、被套、枕頭套、毛巾、燈管等各式消耗品，就屬於原料取得端；當房客入住，打開冷氣、電燈，或是清潔人員做客房整理、換洗毛巾、被單等，都要計算消耗了多少電力、水資源，最後階段的廢水、廢棄物處理，自然也得估算碳排量。

有了科學的碳盤查之後，緊接著就得揪出耗能怪獸。目前福容飯店的空調系統已全面改為熱泵雙效機，在製熱的同時，也能產生空調所需的冰水，節能率達到32%。也因為飯店不直接使用電能轉換熱能，就不會產生二氧化碳。另外，飯店還全面更換LED燈具，合計一年共減少8萬6,953度電 ，節省電費21萬7,383元 ，一年的減碳量達到45.9噸。

在水資源節能部分，賴武詮表示，飯店將游泳池排水回收到客房的馬桶使用，在公共區域的洗手間和廚房洗手台，也改為腳踏式出水水龍頭，不但免於二次汙染，也可節省感應式水龍頭的耗電，「從2019年到2021年三年，共省下1萬5,761度水，節省近20萬元水費，減碳量達到8.3噸。」

桃園福容飯店是建築業起家的「麗寶集團」旗下一員，是全台19家連鎖飯店之一。在母集團的強力支持下，桃園福容在2021年獲得「碳標籤」，隔年亦獲得國家環保最高榮譽的企業環保獎銅牌，而同時參加評比的林口福容飯店，也得到入圍獎。

全體動員 拚績效達標

飯店駐店總經理董愛珠坦言，以一般中小企業的資金財力，一塊錢通常要打三個結使用，很難大手筆全面執行節能減碳，這時要不要做、怎麼做，就考驗「老闆」的決心了。

她提到，福容飯店的大家長：麗寶集團總裁吳寶田，很要求做ESG，「他希望每一家飯店每個月要想出三個ESG專案，而且每家飯店還要評比，列入加分項目，「我們真的要動員每個單位都參與，全部人都挖空心思，才能達標。」

賴武詮也舉例，台灣每天平均廚餘量可疊起74座101大樓，非常浪費，因此，在每個月的ESG專案，餐飲部就推出惜食計畫，由廚師示範拿食材的邊角料製作美味的菜餚，而工務組也回收咖啡渣再利用，放在廚房、公共區域洗手間消除異味，「我們努力在飯店的每個角落，都實踐ESG。」

圖／經濟日報提供

董愛珠提到，桃園福容是全台唯一擁有企業環保獎和「碳標籤」認證的綠色旅館，「我們要求自己走在前面」，像是今年起，全台飯店、旅館不再主動提供房客一次性個人備品，但桃園福容早在2021年就推出環保綠生活住房專案，鼓勵房客減少使用備品，只要房客主動歸返一次性備品，就依房型人數贈送超商百元禮券。

董愛珠說，剛開始時很痛苦，常會被客人投訴，員工也覺得何必這麼麻煩，這時就需要耐心的溝通和宣導，用時間慢慢養成習慣，讓客人和員工都體認到節能減碳勢在必行。

董愛珠充滿信心表示，目前國際間的大企業也有減碳壓力，預期桃園福容會是歐美國際客來台灣洽公旅行，重要的合作對象，「就像iPhone供應鏈都必須是零碳排的企業，我們也希望成為國際企業的ESG合作鏈。」