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華航南北淨灘！董事長率隊投入環保 齊心守護蔚藍海洋

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
24日高雄旗津海水浴場淨灘行動，由華航董事長高星潢(右)、區公所區長張淑貞(左)率領親友共襄盛舉。華航提供
24日高雄旗津海水浴場淨灘行動，由華航董事長高星潢(右)、區公所區長張淑貞(左)率領親友共襄盛舉。華航提供

華航24日於高雄旗津海水浴場舉辦淨灘，由董事長高星潢及高雄分公司總經理陳鵬宇率隊，聯合高雄旗津區公所號召員工與親友投入環保行列。

華航5月17日在鄰近企業總部的桃園竹圍漁港進行今年首場淨灘，資深副總經理孫嘉民及近350位志工共同響應環保、愛護地球，落實企業社會責任、守護海洋生態的實際行動力。

華航志工們在南北兩場淨灘活動中，沿著海岸線進行地毯式清理，共清理了800公尺的海岸線，總計近600公斤的海洋廢棄物，從各式塑膠瓶罐、餐盒到廢棄漁具等。也讓志工了解海洋廢棄物的種類及來源，並鼓勵活動當日自備環保杯及環保袋。華航藉由南北齊心協力，以實際行動喚起大眾對環保的重視，從日常生活做起，實踐綠色生活，為海洋生態保護貢獻一己之力。

華航積極投入於企業社會責任及推動永續發展，自2011年起已舉辦17場淨灘活動，累計參與人數超過2千人次。今年志工們早早地就來到淨灘現場，大朋友帶著小朋友，一起戴上手套、彎下腰逐一撿起被遺忘的廢棄物，透過專業志工的引導，幫助參與者了解水資源、淨灘與源頭減塑的重要性。華航不僅履行企業社會責任，也透過實際行動來傳遞環境保護的教育理念。

華航長年深耕ESG推動，落實環境保護及社會責任與公司治理，今年已舉辦多項公益活動，如攜手Xpark水生公園及桃園市海龜保育教育暨救傷中心支持海龜救傷計畫、華山基金會「愛老人 愛團圓」透過愛的力量串聯各界關懷長輩、企業內部愛心義賣活動，更邀請桃園南崁高中學生參訪「當下 · 朱振南書藝大展」培育國內優異人才等。

華航未來將持續投入更多元的慈善公益，包括產學合作、運動營、志工教學、弱勢關懷、動物保育等等，以達到促進社會均衡發展的目標。

華航響應環保，聯合高雄旗津區公所於24日舉辦高雄旗津海水浴場淨灘活動。華航提供
華航響應環保，聯合高雄旗津區公所於24日舉辦高雄旗津海水浴場淨灘活動。華航提供

華航 生態 環保 海水浴場 公益活動

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