局勢動盪軍公教如何置產？專家：這樣做進可攻退可守

信義房屋表示，經濟景氣動盪，軍公教族群要換屋置產，更需穩健策略。其中「空間」與「總價」是兩大關鍵，正確的選擇可讓自己進可攻退可守。

信義房屋木柵中心店主任温宜驊表示，許多公教人員大多擁有3-4房的公寓，與2-3個子女同住，隨著子女成家立業後，不再需要這麼大的居住空間，會進行大房換小房。

他表示，建議換屋選定室內坪數18-25坪左右產品，不僅空間足夠，控制在2,000-3,000萬總價，將來若是退休或其他因素要出售，總價帶也對台北市的小家庭友善，易於轉手，若是要留給子女，空間也很合適。

温宜驊表示，軍公教族群偏好居住環境清幽，若是近捷運站、醫院房價普遍較高，且居住空間小，也因周邊會是商圈與市場，居住環境較吵雜，這點可以視個人需求選擇。

以木柵市中心來看，可選擇木柵商圈，不僅市區規劃整齊，外出要搭公車也四通八達，周邊有傳統市場，距離區公所也近，更靠近未來捷運站環狀線馬明潭站與木柵新站之間。

温宜驊表示，文山區房價穩定，漲幅不快，下修也有限，木柵商圈自住客居多，屋主較惜售，屋齡15-30年的社區大樓，單價大約6字頭到70萬初，屋齡10年內的社區大樓單價70-80萬，都更預售案單價90-100萬之間。

温宜驊表示，文山區居民單純、治安相對安全，也因發展已久，生活機能完善，距離台北市中心也不會太遠，一條信義快速道路，就能變力通往信義區、大安區，且捷運南環段已經動工，預計未來8-10年開通，區域仍有成長潛力。