科學園區外圍蛋殼區全回跌了 專家：下半年跌勢恐加重
受惠護國神山台積電（2330）題材，近年科學園區周邊房價扶搖直上，不僅蛋黃、蛋白區火熱，就連蛋殼區也快速翻漲。不過隨著房市整體轉冷，中信房屋研展室彙整中南部科學園區周邊主要蛋殼區房價變化，過去漲幅快、炒作氣息濃厚的蛋殼區，已出現全面價格回調的跡象。
其中高雄大寮區今年第二季和去年同期相比，重跌16%，台中龍井也下跌7.7%，其他包括台中后里、太平、大雅、高雄橋頭等台積電效應外溢蛋殼區，目前平均房價也都有4%~5%的修正，僅台南安定區呈現持平。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，科學園區帶來就業機會與人口進駐，推升區域房市熱潮，隨著核心區開發漸趨飽和，市場資金逐漸轉向房價基期低、素地多，具備補漲空間的蛋殼區，推動這些區域在過去幾年間房價也迅速攀升。
但由於蛋殼區基礎機能大多尚未成熟，面臨市場風向轉變、投資買盤退場，缺乏生活機能，以及剛性需求支撐的劣勢浮現，自然成為首當其衝的重災區。由於目前市場買氣不見回升，下半年跌勢恐怕還會加重。
莊思敏提醒，隨著房市逐漸降溫，唯有具備完整生活機能、交通便利性以及穩定人口結構支撐的區域，才能展現出較強的抗跌與保值潛力。建議現階段的購屋民眾還是要回歸自住本質，審慎評估自身財務狀況，切勿盲目追高或過度仰賴尚未落實的建設題材，才能降低未來市場波動所帶來的風險。
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