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全台最多！普立茲克獎得主、國際建築大師作品在台中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中七期聯聚攜手日本隈研吾，具名打造「聯聚中維大廈（Kuma Tower）」。圖／業者提供
台中七期聯聚攜手日本隈研吾，具名打造「聯聚中維大廈（Kuma Tower）」。圖／業者提供

普立茲克獎素有「建築界諾貝爾獎」美稱，台中堪稱全台擁有最多普立茲克建築的城市。普立茲克建築獎得主、日本建築大師安藤忠雄操刀的「童書之森」為日本以外、東亞首座，落腳台中秋紅谷，昨動工，這也讓台中再添一座普立茲克建築。

「童書之森．台中」經台中市政府2年努力，在忠泰建設牽線下促成，市府、聯聚建設支持興建，特色為森林包覆的橢圓形建築，並採用安藤忠雄代表性的清水模為主要的工法材料；聯聚建設創辦人江韋侖直言，要完成這座圖書館「不是一件容易的事情」，期勉聯聚員工全力以赴，落實安藤忠雄的設計。

台中市與普立茲克建築獎的淵源，最早從貝聿銘打造的東海路思義教堂，第二座是安藤忠雄建造的亞洲大學現代美術館，第三座是伊東豊雄在七期建造的「台中國家歌劇院」，都已落成啟用；已故的札哈．哈蒂曾受邀為台中設計古根漢美術館分館，也囊獲普立茲克獎，但後來沒有蓋成。

台中市政府還邀日本建築師妹島和世、西澤立衛打造「台中綠美圖」，實現「公園中的圖書館、森林中的美術館」，預計今年12月開館；台中巨蛋邀日本建築大師隈研吾設計，預計2030年完工。

中國醫藥大學水湳校區有2座普立茲克建築，由美國法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）設計的中國醫藥大學美術館，以折疊金屬和起伏的不鏽鋼打造，建築表面不鏽鋼板折射出如水彩畫般美景，今年5月初動工，這也是他在東亞唯一作品，預計4年後完工；西班牙建築團隊RCR Arquitectes獲邀設計中國醫藥大學水湳校區體育館。

住宅大樓有國美特區「富邦天空樹」邀伊東豊雄操刀；商辦則有七期聯聚攜手隈研吾（Kengo Kuma），具名打造樓高42層、208公尺的頂級豪辦「聯聚中維大廈（Kuma Tower）」挑戰台中最高樓，目標成為亞洲地標大樓。

台中七期聯聚攜手日本隈研吾，具名打造「聯聚中維大廈（Kuma Tower）」。圖／業者提供
台中七期聯聚攜手日本隈研吾，具名打造「聯聚中維大廈（Kuma Tower）」。圖／業者提供
普立茲克建築獎得主Frank Gehry親自設計的中國醫藥大學美術館示意圖。圖／中國醫藥大學提供
普立茲克建築獎得主Frank Gehry親自設計的中國醫藥大學美術館示意圖。圖／中國醫藥大學提供
「童書之森．台中」示意圖。圖／台中市政府提供
「童書之森．台中」示意圖。圖／台中市政府提供
台中國家歌劇院。記者趙容萱／攝影
台中國家歌劇院。記者趙容萱／攝影
台中巨蛋外觀模擬圖。圖／台中市政府提供
台中巨蛋外觀模擬圖。圖／台中市政府提供
普立茲克建築獎得主Frank Gehry親自設計的中國醫藥大學美術館示意圖。圖／中國醫藥大學提供
普立茲克建築獎得主Frank Gehry親自設計的中國醫藥大學美術館示意圖。圖／中國醫藥大學提供

普立茲 中國醫藥大學

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