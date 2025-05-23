SCFI指數連三漲 四航線齊揚

全球已經開始出現缺船、缺櫃排擠效應，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（23）日公布出現連三漲，指數上漲106.73.點至1,586.12點，周漲幅7.21%。其中遠東到歐洲運價、地中海運價漲幅都超過一成以上。

受到美中同意90天內調降雙邊關稅的影響，遠東到美國每FEU（40呎櫃）價格繼續漲，遠東到美西漲幅5.95%、遠東到美東每FEU漲幅5.28%。法人分析，將進一步推升長榮 （2603）、陽明及萬海第3季獲利推升。

全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，這對美國消費者來說是一件大事，隨著美中兩邊初步談成協議後，只要客戶雙方談好新關稅的支付方式後，都是急著要出貨，才能趕上開學潮及感恩節的需求。

根據最新一期出爐運價，原本表現低迷的遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,317美元，較前一期上漲163美元，周漲幅14.12%；遠東到地中海運價每TEU達2,328美元，較前一期上漲246美元，周漲幅11.81%。

遠東到美西每FEU達3,275美元，較前一期大漲184美元，漲幅5.95%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達4,284美元，較前一期大漲215美元，漲幅5.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU與前一期上漲6美元，漲幅1.38%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU與前一期持平。

台驊分析，疫情期間造就海運市場出現連續二年的大多頭榮景，疫情發生時，所有的商業行為停擺，各種需求還是存在，等到大家開始出貨後，過度集中需求出籠，立即造成海運市場供、需立即失衡。