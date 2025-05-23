快訊

變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

SCFI指數連三漲 四航線齊揚

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
全球已經開始出現缺船、缺櫃排擠效應。聯合報系資料照
全球已經開始出現缺船、缺櫃排擠效應。聯合報系資料照

全球已經開始出現缺船、缺櫃排擠效應，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（23）日公布出現連三漲，指數上漲106.73.點至1,586.12點，周漲幅7.21%。其中遠東到歐洲運價、地中海運價漲幅都超過一成以上。

受到美中同意90天內調降雙邊關稅的影響，遠東到美國每FEU（40呎櫃）價格繼續漲，遠東到美西漲幅5.95%、遠東到美東每FEU漲幅5.28%。法人分析，將進一步推升長榮 （2603）、陽明及萬海第3季獲利推升。

全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，這對美國消費者來說是一件大事，隨著美中兩邊初步談成協議後，只要客戶雙方談好新關稅的支付方式後，都是急著要出貨，才能趕上開學潮及感恩節的需求。

根據最新一期出爐運價，原本表現低迷的遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,317美元，較前一期上漲163美元，周漲幅14.12%；遠東到地中海運價每TEU達2,328美元，較前一期上漲246美元，周漲幅11.81%。

遠東到美西每FEU達3,275美元，較前一期大漲184美元，漲幅5.95%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達4,284美元，較前一期大漲215美元，漲幅5.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU與前一期上漲6美元，漲幅1.38%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU與前一期持平。

台驊分析，疫情期間造就海運市場出現連續二年的大多頭榮景，疫情發生時，所有的商業行為停擺，各種需求還是存在，等到大家開始出貨後，過度集中需求出籠，立即造成海運市場供、需立即失衡。

美國

延伸閱讀

談不攏？川普揚言6月對歐盟徵50%關稅 歐股聞訊重挫

道瓊期指大跌500點 川普轟歐盟談判沒進展：建議6月課50%關稅

蘋果遭川普點名！恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%

長和重申賣港口不會違法 股東會證實買家是義大利海運巨頭　

相關新聞

長榮航：「海轉空」急單 7月現蹤

長榮航空總經理孫嘉明昨（23）日表示，今年市場變數多，包括關稅變數對於景氣衝擊等都要評估，然而台幣升值有助出國旅遊意願，...

台灣大愛地球 復育紅樹林

面對氣候變遷挑戰，台灣大哥大以「Open Possible 能所不能」品牌精神，攜手產官學界啟動全球首創的「台灣大藍碳 ...

企業生日快樂／山林水 環工先驅拚循環經濟

山林水環境工程成立於2004年，創立初期僅以汙水處理工程承攬施工及汙水處理廠操作營運為主，經過21年來，已經逐步擴大成六...

懷恩社福基金會 獎助學子

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會長期關注教育資源公平分配與弱勢學生的生活支持，董事長李棟樑...

企業生日快樂／山林水創新轉型 抓緊淨零趨勢

全球淨零碳排趨勢來襲，山林水抓緊水資源商機積極布局，山林水董事長郭又綺指出，要在技術、制度與策略上全面轉型，迎來創新的經...

企業生日快樂／山林水董事長大膽拆解問題 創造營運新高度

「帶領傳統產業有創新的作為，是我進公司最大使命。」山林水董事長郭又綺說，在這個有點「陽剛」的產業裡，有挑戰、有困難，但她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。