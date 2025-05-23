快訊

變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

聽新聞
0:00 / 0:00

全球足球鞋龍頭…志強看景氣 6月底明朗

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（23）日舉行股東常會，董事長陳維家對製鞋產業景氣展望發表看法。他表示，目前品牌客戶端正向樂觀，下單一切正常，預期隨著美國對等關稅政策陸續定案，整體產業景氣6月底可望明朗。

由於這是國內製鞋大廠首場股東常會，陳維家的發言與看法，極具指標意義。後續包括來億、豐泰、鈺齊、寶成、中傑等大廠股東常會，都將在下周起陸續登場。

志強今年首季淡季不淡，至第2季底之前都處於「爆單」狀態，整體訂單能見度已看到第3季。陳維家說，美國對等關稅對製鞋廠影響很小，不過消費市場端出現觀望，但整體相對穩健。

陳維家指出，主要品牌客戶及通路商庫存調整周期已告一段落，加上今年大型賽事的推波助瀾下，市場需求將明顯回升。

股東 美國 景氣

延伸閱讀

AI續強 4月工業生產指數連14紅年增22.3%

美日第三輪關稅談判前 日相石破與川普通話45分鐘「交談內容曝光」

民調：6成亞太裔反對減大學經費、驅逐國際學生

比亞迪歐洲銷量超車特斯拉 當地車市迎來分水嶺

相關新聞

長榮航：「海轉空」急單 7月現蹤

長榮航空總經理孫嘉明昨（23）日表示，今年市場變數多，包括關稅變數對於景氣衝擊等都要評估，然而台幣升值有助出國旅遊意願，...

台灣大愛地球 復育紅樹林

面對氣候變遷挑戰，台灣大哥大以「Open Possible 能所不能」品牌精神，攜手產官學界啟動全球首創的「台灣大藍碳 ...

企業生日快樂／山林水 環工先驅拚循環經濟

山林水環境工程成立於2004年，創立初期僅以汙水處理工程承攬施工及汙水處理廠操作營運為主，經過21年來，已經逐步擴大成六...

懷恩社福基金會 獎助學子

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會長期關注教育資源公平分配與弱勢學生的生活支持，董事長李棟樑...

企業生日快樂／山林水創新轉型 抓緊淨零趨勢

全球淨零碳排趨勢來襲，山林水抓緊水資源商機積極布局，山林水董事長郭又綺指出，要在技術、制度與策略上全面轉型，迎來創新的經...

企業生日快樂／山林水董事長大膽拆解問題 創造營運新高度

「帶領傳統產業有創新的作為，是我進公司最大使命。」山林水董事長郭又綺說，在這個有點「陽剛」的產業裡，有挑戰、有困難，但她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。