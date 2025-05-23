全球足球鞋龍頭…志強看景氣 6月底明朗

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（23）日舉行股東常會，董事長陳維家對製鞋產業景氣展望發表看法。他表示，目前品牌客戶端正向樂觀，下單一切正常，預期隨著美國對等關稅政策陸續定案，整體產業景氣6月底可望明朗。

由於這是國內製鞋大廠首場股東常會，陳維家的發言與看法，極具指標意義。後續包括來億、豐泰、鈺齊、寶成、中傑等大廠股東常會，都將在下周起陸續登場。

志強今年首季淡季不淡，至第2季底之前都處於「爆單」狀態，整體訂單能見度已看到第3季。陳維家說，美國對等關稅對製鞋廠影響很小，不過消費市場端出現觀望，但整體相對穩健。

陳維家指出，主要品牌客戶及通路商庫存調整周期已告一段落，加上今年大型賽事的推波助瀾下，市場需求將明顯回升。