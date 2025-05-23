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長榮航：「海轉空」急單 7月現蹤

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
長榮航空股東會，董事長林寶水（左二）與總經理孫嘉明（左一）說明今年展望。記者黃淑惠／攝影
長榮航空股東會，董事長林寶水（左二）與總經理孫嘉明（左一）說明今年展望。記者黃淑惠／攝影

長榮航空（2618）總經理孫嘉明昨（23）日表示，今年市場變數多，包括關稅變數對於景氣衝擊等都要評估，然而台幣升值有助出國旅遊意願，對客運市場將有加分；貨運部分，受惠於近期美中關稅暫時休兵，海運出貨搶櫃潮，推算清關時間表，預計7月空運有望出現「海轉空」效應。

長榮航昨日召開股東常會，通過每股配發現金股利2.4元。董事長林寶水表示，疫後報復性需求減緩，但成長動能仍勝疫前，長榮航預估今年載客1,346萬人次，年增2.3%，載貨79.9萬噸，年增1.1%。

長榮航股東會重點
長榮航股東會重點

孫嘉明表示，今年市場有許多變數，關稅政策對於景氣衝擊等都要評估；所幸台幣升值有助出國旅遊意願。

根據IATA預估2025年全球客貨運需求強勁，今年營收將年增4.4%，首度突破1兆美元，代表市場還是看好，由於各種成本攀升壓力，高票價將持續、低票價難再現，到目前為止票價較2019年還成長40%，成本攀升壓力下，機票價格易漲難跌，仍舊是未來趨勢。

針對貨運市場表現，孫嘉明表示，川普對等關稅，已經讓全球海運市場出現意想不到多頭榮景，這波美國百貨公司、大型賣場都出現低庫存的缺貨壓力，隨著關稅有解，都想要趕在9月開學潮、11月感恩節將貨上架，有些急單如果擠不上海運，又急著要上架，不排除7月空運有望出現「海轉空」急單效應。

長榮航今年客運改艙新機加入開始服務，雖然後總座位數少26個，但豪經艙的價格是經濟艙的一倍，但由於需求強勁，每條航線特性不同，平均營收預估可比原來高出10%。

關稅 長榮航空

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