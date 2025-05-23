傳丹麥風電巨頭退出台灣？ Vestas 發聲明布局渢妙一期

丹麥風電巨頭維特斯集團（Vestas）23日表示，將繼續為總裝置容量達495MW的渢妙一期離岸風場，供應其旗艦機型 V236-15.0MW，並將在接續的 V236 離岸風機專案中，持續評估並採購合適的組件，延續與台灣產業的合作關係，沒有所謂「退出台灣市場」。

Vestas強調，天力離岸22日發布重訊，當中錯誤提到Vestas退出台灣離岸風電市場，「此為錯誤說法，為了避免市場誤解，所以我們必須強調Vestas仍繼續供應台灣市場，並非如天力所言」。

Vestas還提到，自2000年，長期深耕台灣風電市場，目前在陸域風電已累計建置近 250 MW，並已成功安裝 900 MW 的 V174 離岸風機，且相關運維合約將持續至 2039 年，近期亦有 300 MW 離岸風場正在建置中。

Vestas並指出，隨著最後一支 V174 葉片完成生產，台灣葉片工廠亦將逐步結束運營。Vestas感謝在地供應夥伴過去的投入與貢獻，並理解本次調整對部分協力廠商及其員工可能帶來影響。

不過，Vestas也說，已深耕台灣風電25年，未來將布局渢妙一期，穩步前行。