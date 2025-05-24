懷恩社福基金會 獎助學子

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會長期關注教育資源公平分配與弱勢學生的生活支持，董事長李棟樑秉持「關懷教育，博愛為仁」宗旨，推動各項助學、公益與社會服務計畫，連續14年提供「人間有愛．助學無礙」助學金，累計幫助上千位清寒學子完成學業、開啟人生的希望之路。

第14屆「人間有愛．助學無礙」助學金頒贈典禮昨（23）日舉行，本屆有220位優秀學生獲獎，涵蓋台北市轄內特教學校、國中與高中職學校，包含41名特教學校學生，每位學生將獲得5,000元助學金。

李棟樑也是軍人之友社榮譽理事長，懷恩社會福利慈善事業基金會是為紀念父母所創辦；陳玲社會福利慈善事業基金會則是紀念妻子創立。他強調，事業有成就應幫助其他有需要的人。

基金會長期關注學生教育，2011年設立「人間有愛．助學無礙」台北市高中、國中學生獎助學金，目的為資助清寒與身心障礙學生，鼓勵其積極進取，敦品勵學，贊助家庭資源薄弱，但維持勤學樂觀、熱心助人的學生。14年來共致贈10,101位同學助學金，今年考量弱勢家庭生活困難，增額2,400名幫助弱勢學生，由各地方政府轉贈給資源薄弱的家庭，期望拋磚引玉，一起關心教育。

李棟樑指出，活動目的是發揚「關懷教育，博愛為仁」的精神，對中低收入戶或清寒家庭學生的扶助與鼓勵。透過頒發助學金，支持學子積極進取、敦品勵學，傳遞社會溫暖與愛的力量。

今年包括前總統馬英九、台灣教育大學系統總校長吳清基、救國團主任葛永光等都出席頒獎典禮，亦有教育界表共襄盛舉。李棟樑認為，舉辦典禮不僅是表揚清寒優秀學生，更是社會共同守護教育公平與傳遞關懷力量的展現。

李棟樑說，太太生前曾說，事業有成就應該幫助其他有需要的人。基金會長期與救國團合作，除提供獎助學金外，還選拔「教育大愛菁師獎」，被形容為民間版師鐸獎。國內發生地震天災時，基金會在第一時間內提供急難協助。去年花東地區震災、凱米風災、山陀兒颱風造成萬里、金山、石門、三芝地區及高屏地區災情，基金會都在第一時間捐助救助金及物資慰問。

至於捐助慈善公益團體方面，去年陸續捐助世界和平會、花蓮地區遲緩兒護育團體、屏東縣善導書院、腦性麻痺關懷協會、創世基金會、安德烈食物銀行等慈善公益團體慰問金與物資協助關懷弱勢族群。