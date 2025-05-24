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台灣大愛地球 復育紅樹林

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
全球首創「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」首波植樹行動正式啟動，由50名台灣大志工與研究團隊種下1,200株欖李樹苗，計畫於三年內完成3,000株紅樹林復育。台灣大／提供
全球首創「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」首波植樹行動正式啟動，由50名台灣大志工與研究團隊種下1,200株欖李樹苗，計畫於三年內完成3,000株紅樹林復育。台灣大／提供

面對氣候變遷挑戰，台灣大哥大（3045）以「Open Possible 能所不能」品牌精神，攜手產官學界啟動全球首創的「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，選定台南台江國家公園2.7公頃閒置魚塭，轉型為融合生態保育與科學研究的藍碳復育示範基地，首波植樹行動昨（23）日正式啟動。

50名台灣大志工與研究團隊種下1,200株欖李樹苗，預計三年內完成3,000株紅樹林復育，並對照觀察人工復育組與自然演替組，將閒置魚塭轉化為高效「天然碳捕手」，成功經驗未來可望輸出至東南亞等紅樹林資源豐富地區。

「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」計畫去年底宣布之後，由中興大學教授林幸助領軍，結合九家機構、15位專家學者，歷時半年完成「地形重塑與潮汐模擬」、「土壤活化工程」與「分區實驗設計」三大關鍵工程，打造紅樹林最佳生長條件，並導入紅樹林復育、複合式養殖與奈米科技等創新技術，將養殖廢水轉化為紅樹林所需養分，大幅提升碳吸存效率，預估碳移除效能可提高至少四倍，每年每公頃可望吸收高達77公噸二氧化碳。

台灣大指出，此計畫將精確量化紅樹林的碳吸存能力、溫室氣體排放變化、水質淨化效益與生物多樣性指標，建立台灣本土藍碳技術與監測管理模式，未來更將推廣至東南亞、太平洋島國及中南美洲等紅樹林資源豐富地區，為全球氣候行動與聯合國SDG13（氣候行動）及SDG15（陸域生態）永續目標貢獻台灣的智慧與實踐力。

台灣大總經理林之晨指出，紅樹林碳吸存能力是陸地森林的四至六倍，能在吸收二氧化碳同時，提升沿海生態系的韌性與生物多樣性。透過結合複合式養殖與奈米科技等先進技術，閒置魚塭得以轉型為天然儲碳倉庫與生物多樣性熱點，實現生態保育與科學研究的雙重目標。

林之晨表示，全球對藍碳的研究與投入仍屬初期階段，台灣大攜手產官學界研，探索創新的吸碳方式，將藍碳相關研究成果落實為實際行動，打造藍碳復育的高效且可複製模式，取得更多精準的科學實驗數據，複製經驗到東南亞等紅樹林資源豐富地區，為全球氣候行動與永續目標貢獻台灣的智慧與行動力。

台灣大永續品牌公關副總經理劉麗惠表示，志工行動不只種下一棵樹，是種下對永續的承諾，台灣大永續內化為DNA，形成企業文化並落實到每一寸土地的實際行動，未來不僅限於企業內部動員，更將在地扎根、結合沿海社區培力，每位志工都是自然碳匯的助力推手。

紅樹林 東南亞 台灣大哥大

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