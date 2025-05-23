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第5屆公益彩累計盈餘410.77億元 表現優於上屆同期

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣彩券公司23日公布最新公益彩券盈餘數據，114年4月份單月為政府創造新臺幣19.29億元盈餘。本報資料照片
台灣彩券公司23日公布最新公益彩券盈餘數據，114年4月份單月為政府創造新臺幣19.29億元盈餘。本報資料照片

台灣彩券公司23日公布最新公益彩券盈餘數據，114年4月份單月為政府創造新臺幣19.29億元盈餘，自第5屆公益彩券開跑以來，截至114年4月底（共16個月），累計盈餘已達410.77億元，展現彩券公益效益穩健發揮。

台彩表示，第四屆公益彩券累計盈餘（共十年）為3,012億元，而第五屆才剛進入第二年，累計盈餘就已達410.77億元，表現優於上一屆的同期。

根據台彩說明，4月單月盈餘中，有9.65億元依規定分配至全台各縣市與直轄市政府，專款專用於推動社會福利政策，實際撥付金額將依《財政部公益彩券監理委員會組成辦法》第三條執行；另有8.68億元用於政府補助國民年金，確保年金財源穩定，並有0.96億元撥入全民健康保險準備金，協助支應健保財務需求。

目前彩券盈餘的分配比例維持不變，50%專供地方政府發展社福措施、45%用於支應國民年金，5%則用以強化全民健保儲備，形成穩健的社會安全網。

公益彩券自設立以來，即以「取之於民、用之於民」為核心理念，除提供中獎者實現夢想的機會，也成為政府推動社福與年金制度的重要財政來源。台彩強調，未來將持續精進彩券業務與公益回饋機制，讓民眾的每一次投注，都是對社會福祉的具體貢獻。

彩券 國民年金 台彩

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