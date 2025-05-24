企業生日快樂／山林水董事長大膽拆解問題 創造營運新高度

「帶領傳統產業有創新的作為，是我進公司最大使命。」山林水（8473）董事長郭又綺說，在這個有點「陽剛」的產業裡，有挑戰、有困難，但她不畏懼，要以跨國顧問的背景，帶領公司走出創新與國際的事業。

郭又綺畢業於台大財經系，後赴美攻讀MBA。加入山林水之前，她曾在知名的波士頓諮詢顧問公司工作十年，還創辦程式教育新創品牌Alpha Camp，不是工程專業背景出身，卻敢大膽跳入，源自於她擁有「願意嘗試、有勇氣」的特質，更善用所學，走出新高度。

接手山林水還不到一年，郭又綺坦言，剛進來時確實有很多痛點，但問題就是機會點，危機就是轉機，她說：「我有能力可以改變公司的現況，尤其是我的視角很新鮮，反而可以發揮優勢，了解各部門的問題所在，進一步系統性的策略調整。」

過去傳統工程產業充滿粗獷的男人味，但郭又綺要反轉刻板印象，活化組織，讓更多心血加入，她表示，山林水要打造成學習型組織，因此鼓勵員工學習新的數位科技工具，改善處理流程，公司才能產生一個飛輪。

「規劃性、分析力、邏輯性、感染力」是郭又綺的強項，這都體現在經營管理上，郭又綺善於溝通，更能啟動與影響他人，掌舵山林水以來，員工的黏著度大大提升，信任度亦同時提高。

保有好的邏輯性思維與溝通能力，郭又綺也有一套心法，私下的她重訓、跑步、打球等樣樣都來，她表示，每個人的責任就是要照顧好自己，過去很多人低估管理自己，但其實若不能顧好自己，反而會擴散到他人身上，進而惡化團隊，所以生活一定要有穩定的睡眠跟運動。

「熱衷於解決問題也是進步的原因之一」。郭又綺說，從過去接觸管理顧問到現在接手山林水，其實可以套用的理論很雷同，自己喜歡把大問題拆解成小問題，再把小問題一個個解決，有效率的調整營運，公司就能持續進步。

郭又綺表示，20歲時的自己，可能認為存在價值是聰明，但現在更專注在「我能做什麼」，要怎麼創造更好的工作價值給員工，有沒有創造更好的營運價值給合作廠商、客戶。

在全球淨零趨勢下，山林水站在需要轉變的轉捩點上。郭又綺說，去年經歷組織改造，重新定義五大部門，除定義每個部門如何有效分工，也給部門定義對成功的想像，並彈性調整舊有制度的簽呈文化，讓員工溝通更直接，促進部門間的合作，未來山林水要擁有更大的整合能力、專業能力、協調能力，再一次成為業界領導品牌。