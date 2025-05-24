快訊

變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

企業生日快樂／山林水創新轉型 抓緊淨零趨勢

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

全球淨零碳排趨勢來襲，山林水（8473）抓緊水資源商機積極布局，山林水董事長郭又綺指出，要在技術、制度與策略上全面轉型，迎來創新的經營管理模式，並全力發展下一個引擎，包括廢棄物處裡、再生水、海水淡化等，未來山林水要成為「淨零永續」的產業，塑造為產業合作發展的重要對象，以下為專訪紀要：

問：短期、中長期發展及願景為何？

答：山林水積極深耕水資源處理市場，目前旗下已有19座汙水處理廠，市場占有率高達25%，將逐步累積成長期穩定收益，目前手握多項高達百億元的重大工程案件，將持續爭取訂單。長期來看，山林水要成為能讓環保技術驗證與落地的關鍵平台，未來是與產業一起解決問題的協作者，不只是分包商的角色分配者，而是合作網絡的設計者與控管者。

透過累積的現場經驗，山林水擁有標準化的技術與決策資料，將強化核心競爭力，未來願景是要成為能夠支撐產業與政策落地、提升整體環境韌性的專業夥伴，從工程到操作，從創新技術驗證到循環經濟實踐，將不只是參與，更能主動塑造產業的未來。

問：未來的商機及可能面對的挑戰，公司將如何因應？

答： 隨著2050年淨零碳排趨勢，政府積極推動水資源產業，其中《國家氣候變遷調適行動計畫》中，在水資源領域投入總預算約2,067億元，已確保科技、民生產業供水穩定；另外，AI產業發展亦將增加供水量需求，而從早期幾十億元工程、基礎設施導向的下水道建設，發展到如今上百億元規模、涵蓋再生水與海水淡化等高階水處理技術的複雜專案，環工產業正在處理愈來愈大的挑戰，山林水需要具備整合能力、決策能力與專業能力。

面對新挑戰，山林水重新定義五大核心部門，讓組織有更穩健的基礎協作與對外應對，並從個人的角度轉變成部門，整個部門的成功，才能靈活調整方法。

另外，內部重整新的工作系統，與其建立標準作業流程，更希望能建立出員工願意負責、調整的行為系統，舉例來說，過去水資源場域是分散管理，但整合成單一單位後，能更有系統性的看待市場布局，進一步重新定位再全水與海淡水的應用場域與策略模式，讓技術價值發揮更高。

問：如何運用AI技術強化營運？

答：數位轉型是一種思維轉型，關鍵在於從問題出發、從資料理解現場、從流程重建信任，這些才能讓公司具備未來競爭力。Al與數據工具的成熟，的確改變公司思考工程與營運的方式，不過，很多組織談到數位選型，會直接進入系統導入或流程設計，但觀察下來，若組織本身沒有清晰的角色定義與事實共識，這些工具會變成裝飾，而非改變的起點。

山林水的第一步不是導入系統，而是啟動理解與傾聽，包括與各部門逐一訪談、釐清期待與盲點、用白板畫出真正的協作脈絡；也開始打造內部知識庫，未來將透過數據與Al工具，賦能不同角色在各自任務中做出更好的判斷與決策。

舉例來說，從最常見的例行採購下手，建立請購單品質的追蹤邏輯與可視化儀表板，同時回頭釐清各單位角色與資訊缺口，讓部門更有效地改善狀況，也不單純是為做系統而導入數位工具，而是要讓「日常資料變成決策基礎」。

問：山林水在創新轉型的策略與實踐方式是什麼？

答：政府目標2050淨零碳排，而再生水與循環經濟成為政策核心，每一項挑戰落地都需要更有韌性、更具整合力的民間系統夥伴。山林水的能力來自現場，也來自不斷累積的挑戰經驗。

為讓技術能力得以累積與擴展，從盤點現有的know-how開始，統整來自超過20座水廠的操作數據、水質變異與流程效能，作為模組化設計與標準化策略的基礎。

另外，也從制度面推動，第一是設立技術發展部，針對不同模組與應用場景進行實地驗證與優化，並透過產學合作與異業聯盟，讓新技術能在真實場域中快速迭代與調整；第二是設立工程技術處，強化從圖面整合、設計審查到履約管理的專業品質。

水資源 山林水

延伸閱讀

一個時代終結！知名書籤工具Pocket將走入歷史 7月8日停止運作

台南永康砲校確定年底遷校 基地轉型「創意園區」成金雞蛋

美中關稅戰　澳門台商推AI數位生產轉型

震旦家具首發「裝配式裝修」 引領辦公空間永續轉型 攜手綠色夥伴共構未來辦公解方

相關新聞

長榮航：「海轉空」急單 7月現蹤

長榮航空總經理孫嘉明昨（23）日表示，今年市場變數多，包括關稅變數對於景氣衝擊等都要評估，然而台幣升值有助出國旅遊意願，...

台灣大愛地球 復育紅樹林

面對氣候變遷挑戰，台灣大哥大以「Open Possible 能所不能」品牌精神，攜手產官學界啟動全球首創的「台灣大藍碳 ...

企業生日快樂／山林水 環工先驅拚循環經濟

山林水環境工程成立於2004年，創立初期僅以汙水處理工程承攬施工及汙水處理廠操作營運為主，經過21年來，已經逐步擴大成六...

懷恩社福基金會 獎助學子

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會長期關注教育資源公平分配與弱勢學生的生活支持，董事長李棟樑...

企業生日快樂／山林水創新轉型 抓緊淨零趨勢

全球淨零碳排趨勢來襲，山林水抓緊水資源商機積極布局，山林水董事長郭又綺指出，要在技術、制度與策略上全面轉型，迎來創新的經...

企業生日快樂／山林水董事長大膽拆解問題 創造營運新高度

「帶領傳統產業有創新的作為，是我進公司最大使命。」山林水董事長郭又綺說，在這個有點「陽剛」的產業裡，有挑戰、有困難，但她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。