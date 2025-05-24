企業生日快樂／山林水創新轉型 抓緊淨零趨勢

全球淨零碳排趨勢來襲，山林水（8473）抓緊水資源商機積極布局，山林水董事長郭又綺指出，要在技術、制度與策略上全面轉型，迎來創新的經營管理模式，並全力發展下一個引擎，包括廢棄物處裡、再生水、海水淡化等，未來山林水要成為「淨零永續」的產業，塑造為產業合作發展的重要對象，以下為專訪紀要：

問：短期、中長期發展及願景為何？

答：山林水積極深耕水資源處理市場，目前旗下已有19座汙水處理廠，市場占有率高達25%，將逐步累積成長期穩定收益，目前手握多項高達百億元的重大工程案件，將持續爭取訂單。長期來看，山林水要成為能讓環保技術驗證與落地的關鍵平台，未來是與產業一起解決問題的協作者，不只是分包商的角色分配者，而是合作網絡的設計者與控管者。

透過累積的現場經驗，山林水擁有標準化的技術與決策資料，將強化核心競爭力，未來願景是要成為能夠支撐產業與政策落地、提升整體環境韌性的專業夥伴，從工程到操作，從創新技術驗證到循環經濟實踐，將不只是參與，更能主動塑造產業的未來。

問：未來的商機及可能面對的挑戰，公司將如何因應？

答： 隨著2050年淨零碳排趨勢，政府積極推動水資源產業，其中《國家氣候變遷調適行動計畫》中，在水資源領域投入總預算約2,067億元，已確保科技、民生產業供水穩定；另外，AI產業發展亦將增加供水量需求，而從早期幾十億元工程、基礎設施導向的下水道建設，發展到如今上百億元規模、涵蓋再生水與海水淡化等高階水處理技術的複雜專案，環工產業正在處理愈來愈大的挑戰，山林水需要具備整合能力、決策能力與專業能力。

面對新挑戰，山林水重新定義五大核心部門，讓組織有更穩健的基礎協作與對外應對，並從個人的角度轉變成部門，整個部門的成功，才能靈活調整方法。

另外，內部重整新的工作系統，與其建立標準作業流程，更希望能建立出員工願意負責、調整的行為系統，舉例來說，過去水資源場域是分散管理，但整合成單一單位後，能更有系統性的看待市場布局，進一步重新定位再全水與海淡水的應用場域與策略模式，讓技術價值發揮更高。

問：如何運用AI技術強化營運？

答：數位轉型是一種思維轉型，關鍵在於從問題出發、從資料理解現場、從流程重建信任，這些才能讓公司具備未來競爭力。Al與數據工具的成熟，的確改變公司思考工程與營運的方式，不過，很多組織談到數位選型，會直接進入系統導入或流程設計，但觀察下來，若組織本身沒有清晰的角色定義與事實共識，這些工具會變成裝飾，而非改變的起點。

山林水的第一步不是導入系統，而是啟動理解與傾聽，包括與各部門逐一訪談、釐清期待與盲點、用白板畫出真正的協作脈絡；也開始打造內部知識庫，未來將透過數據與Al工具，賦能不同角色在各自任務中做出更好的判斷與決策。

舉例來說，從最常見的例行採購下手，建立請購單品質的追蹤邏輯與可視化儀表板，同時回頭釐清各單位角色與資訊缺口，讓部門更有效地改善狀況，也不單純是為做系統而導入數位工具，而是要讓「日常資料變成決策基礎」。

問：山林水在創新轉型的策略與實踐方式是什麼？

答：政府目標2050淨零碳排，而再生水與循環經濟成為政策核心，每一項挑戰落地都需要更有韌性、更具整合力的民間系統夥伴。山林水的能力來自現場，也來自不斷累積的挑戰經驗。

為讓技術能力得以累積與擴展，從盤點現有的know-how開始，統整來自超過20座水廠的操作數據、水質變異與流程效能，作為模組化設計與標準化策略的基礎。

另外，也從制度面推動，第一是設立技術發展部，針對不同模組與應用場景進行實地驗證與優化，並透過產學合作與異業聯盟，讓新技術能在真實場域中快速迭代與調整；第二是設立工程技術處，強化從圖面整合、設計審查到履約管理的專業品質。