「奇蹟產生器」女王台中簽書登場 期許亞果台中藍海發展

習慣正面思考並予以正面行動，從而創造出一個又一個生命中的奇蹟產生器女王-唐玉書，於亞果遊艇（7566）中部經銷商「亞歆海洋」舉辦簽書會，也藉由前亞果遊艇總經理唐玉書的「奇蹟產生器」新書，期許並揭示亞果台中未來的藍海發展。

亞歆海洋董事長陳福臺、總經理王楨德，邀請亞果中部會員，和甫上任的台中港務分公司總經理林春福、寶成集團副總經理李德威、中華潤滑油董事長鄒玉文、亞太十大青年名廚陳戎琔、米其林餐廳指定陶藝大師林永勝等人共襄盛舉。

亞果台中遊艇碼頭自去年8月3日啟動至今，逐步帶動中台灣遊艇產業鏈的發展。陳福臺說，目前已和澎湖科技大學簽訂重型帆船教育推廣合作備忘錄，以利海洋休閒相關人才的教育推廣、訓練及深耕，並與該校海洋休閒遊憩系籌組團隊，代表台中地區參加今年6月舉行的台琉國際帆船賽。

陳福臺強調，未來將以亞果中部會員為開端，籌組中部帆船隊，計畫以海上運動賽事活絡我國中部遊艇與海洋觀光休憩產業，吸引更多國內外遊客到訪，提升台中港的海洋經濟產值，樹立中台灣國際遊艇觀光門戶的形象。

陳福臺剛從澎湖跳島回來，他表示，從幾年前站在漁光橋上，看到安平小鎮邊規劃完善的遊艇城，就覺得這個奇蹟般的產業，總有一天會串連起台灣幾個重要的碼頭和港口，實現海洋夢。

而這個版圖，也在這個月初接獲好消息，亞果遊艇得標基隆八斗子遊艇港的遊艇碼頭建置工程，加計澎湖據點，全台遊艇泊位總量將高達764席，囊括超過六成(不含岸置場)的台灣專用遊艇碼頭泊位，讓四面環島的台灣，不再只能以海鮮說嘴，而是能讓鄰近國家以完整的遊艇休憩產業認識台灣。

今年5月初，陳福臺率團將去年底剛新買的遊艇開到澎湖，預計停泊兩個月，讓喜歡海洋休憩的友人及賓客，不僅可以輕鬆用此艘遊艇從海上看花火，更可在90幾個像上帝遺落的珍珠小島之間，進行跳島旅行。

雖然已卸任亞果遊艇總經理和總顧問，唐玉書仍將新書書名「奇蹟產生器」，送給亞果遊艇和亞歆海洋。她強調，只要心存正面意念，並且擁有強大的執行力，就能心想事成，亞果遊艇深耕台灣藍海11年的努力，以及亞歆海洋想要推廣台中海洋之都的利他思維，都是能創造奇蹟的關鍵要素。